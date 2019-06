vor 23 Min.

Eltern wollen mehr Mittagsbetreuung in der Grundschule

Was die Grundschule an Hausaufgabenaufsicht anbietet, sei nicht genug, finden die Eltern. Der Bürgermeister und der Rektor der Grundschule sind anderer Meinung.

Von Franziska Wolfinger

Die Eltern der Altenstadter Grundschüler sind verärgert. Sie fordern vom Marktrat eine viel umfangreichere Mittagsbetreuung, als es sie im Moment in der örtlichen Grundschule gibt. In einem Schreiben an die Marktgemeinde kritisieren sie unter anderem, dass es nicht ausreichend Betreuungsplätze für die Schüler gebe, nicht jeder ein warmes Mittagessen bekomme und dass „keine ordentliche Hausaufgabenbetreuung“ stattfinde.

Eltern müssten wegen schlechter Betreuung ihren Job aufgeben

Die Eltern weisen außerdem darauf hin, dass bei den Ansprüchen, die die moderne Arbeitswelt an Mütter und Väter stellt, eine umfassende Betreuung der Kinder zwingend notwendig sei. Einige Eltern seien sonst sogar gezwungen, ihren Job zu kündigen, um ihr Kind betreuen zu können, heißt es in dem Anschreiben, dem mehr als 20 Unterschriften angehängt sind. Weiter fordern die Mütter und Väter eine bessere Ferienbetreuung.

Diese zum Teil sehr harsche Kritik war auch Thema in der vergangenen Sitzung des Marktrates, wo das Anschreiben der Eltern auf relativ wenig Verständnis gestoßen ist. Bürgermeister Wolfgang Höß ist überzeugt, dass das Team der Mittagsbetreuung in Altenstadt eine gute Arbeit leistet. Er sieht das Problem darin, dass die Eltern eher einen Hort wollen, ein Angebot, das weit über die Mittagsbetreuung hinaus geht. Auch Robert Heller (FWG) stimmt dem soweit zu Die Mehrheit der Eltern sei zufrieden. Er sagte weiter: „Wenn hier aber mehr gefordert wird, müssen wir eruieren, ob der Bedarf da ist und ob die Eltern das umfangreichere Angebot auch zahlen würden oder könnten.“ Thomas Beitlich (SPD/Bürgerblock) wies noch darauf hin, dass es an der Grund- und Mittelschule in Illertissen im Rahmen der gebundenen Ganztagsklasse schon genau so ein Angebot gibt, wie es die Eltern fordern.

Schule wehrt sich gegen die Vorwürfe

Auch der Rektor der Altenstadter Grundschule, Markus Reiter, und die Leiterin der Mittagsbetreuung, Christine Harisch, haben zu den Vorwürfen Stellung bezogen. Sie erklären, dass in Altenstadt alles erfüllt wird, was die Bayerische Staatsregierung verlangt. Sie werde beispielsweise allen Schülern eine verlässliche Hausaufgabenbetreuung angeboten. Zu kontrollieren, ob diese vollständig und richtig sind, sei allerdings Aufgabe der Eltern. Auch, dass es nicht ausreichend Plätze gebe, stimmt nach Angaben des Rektors nicht. Für das laufende Schuljahr gebe es sogar zehn Plätze mehr als Anmeldungen. Im vergangenen Schuljahr hatte es zwar mehr Anmeldungen als Betreuungsplätze gegeben, doch alle Schüler, die dringend einen Platz brauchten, hätten einen bekommen, schreibt Rektor Reiter. Keiner der Eltern habe oder werde seinen Job kündigen müssen. Auch Aufsichtspersonal gebe es entsprechenden des von der Staatsregierung geforderten Betreuungsschlüssels ausreichen.

Zu der langen Unterschriftenliste der Antragsteller steht in der Stellungnahme der Schule, dass einige der Eltern wohl im Glauben unterschrieben hatten, dass es nur um eine Ferienbetreuung gehe. Diesbezüglich räumt auch der Marktrat Probleme ein. Auf lange Sicht soll es auch eine Ferienbetreuung geben, doch das sei eine andere Baustelle, sagte Höß.

