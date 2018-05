vor 49 Min.

Eltern zahlen alles auf einmal

Regelmäßige Gebühren für die Betreuung in Bellenberg werden künftig zusammengefasst. Und es gibt ein neues Spielgerät

Von Vom Regina Langhans

Im Haus des Kindes „Guter Hirte“ in Bellenberg stehen Veränderungen an. Zum einen hat der Gemeinderat Bellenberg die Kindergartengebühren erhöht – im Gegenzug fallen alle sich wiederholenden kleinen Beiträge wie die für das Frühstück oder für Material jedoch weg. Das werde Bürokratie abbauen, so die einhellige Meinung der Räte. Einmalige Zuzahlungen wie etwa für Ausflüge würden weiterhin nach Bedarf eingesammelt, sagte Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller. Zudem beschlossen die Räte den Kauf eines Spielgeräts.

Vogt-Keller war es wichtig, zu betonen, dass die Gebühren nicht angehoben würden – sondern lediglich anders erfasst. Eltern zahlten eben nur noch einen monatlichen Gesamtbetrag an die Gemeinde. Was künftig entfalle und die Kindergartenmitarbeiter von zusätzlichem Verwaltungsaufwand befreie, sei das Einsammeln kleiner Beiträge. Zum Beispiel für Arbeitsmaterial oder Frühstücksaktionen. Kindergartenleiterin Christine Walser, die in der Sitzung anwesend war, informierte, dass der Elternbeirat die Verwaltung ohne Barzahlung befürworte.

Die Gemeinde würde das Geld auf ein Konto des Kindergartens überweisen, über das er seine Ausgaben vornehmen und auch Rechenschaft gegenüber den Eltern geben könne, sagte dazu die Bürgermeisterin. „Alle Rechnungen laufen dann über die Gemeinde, es gibt keine Trennung mehr zwischen Einkäufen vom Materialgeld und den übrigen Anschaffungen.“

Der zusätzliche, künftig von der Gemeinde mitabgebuchte Betrag beläuft sich auf 10,50 Euro, war in der Sitzung zu erfahren. Somit staffeln sich die Beiträge: Angefangen von 74,50 Euro für zwei bis drei Stunden täglich (im Wochenschnitt) geht es in Zweierschritten weiter zu acht bis neun Stunden für 86,50 Euro und bis über neun Stunden für 88,50 Euro.

Der Gemeinderat hat außerdem beschlossen, ein seit Längerem geplantes Spielgerät anzuschaffen. Dieses soll besonders vielseitig sein, hieß es. Nachdem der Garten der Kindertagesstätte eine Fläche dazubekommen hat, kann im Anschlussstück das neue Gerät aufgestellt werden. Es handelt sich um eine Konstruktion, die um einen bestehenden Baum herumgebaut wird – es gibt verschiedene Aufstiegsflächen und auf einem Untergrund aus Sand. Das Gerät kostet einschließlich Lieferung rund 17500 Euro. Es wurde von den Verantwortlichen des Kindergartens und von den Gemeinderäten als eines von vier Angeboten favorisiert. Einhellig entschied sich das Gremium zudem dafür, die veranschlagten Kosten von 10000 Euro für das Aufstellen durch die Firma zu genehmigen. Das hatte Vogt-Keller vorgeschlagen, um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Üblicherweise kümmert sich der Bauhof um das Aufstellen und Warten der Geräte auf den Spielplätzen in Bellenberg.