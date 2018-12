vor 34 Min.

Emotionale Diskussion um Kellmünzer Halle

Wohin genau die neue Kellmünzer Halle nun gebaut werden soll, ist noch unklar. Das Bild zeigt eine Fläche am bisherigen Gebäude.

Warum Bürgermeister Michael Obst Kritik vonseiten der Vereine einstecken muss.

Von Armin Schmid

Wie und wo die Kellmünzer Sporthalle nun realisiert werden soll und wie vor allem auch die entstandene Finanzierungslücke geschlossen werden könnte, ist derzeit nicht klar. Dies wurde während einer teils sehr leidenschaftlich geführten Beratungsrunde im Marktrat klar.

Wie berichtet, kann die Halle nach den bisherigen Planungen nicht umgesetzt werden. Der Grund dafür waren offenbar vor allem die Entwässerung und der Brandschutz. Demnach hatten sich erst drei Tage bevor das Ratsgremium über den Bauantrag hätte entscheiden sollen, technische und finanzielle Probleme hinsichtlich der Entwässerungsleitung ergeben. Daraufhin hat der Marktrat den Bauantrag erst mal gestoppt.

Bürgermeister Michael Obst berichtete nun von einem zwischenzeitlichen Treffen mit Vertretern des Turn- und Sportvereins (TSV) und des Musikvereins Kellmünz. Dabei seien die Schwierigkeiten und entsprechende Lösungsalternativen besprochen worden. Der Zweite Bürgermeister Helmut Rieder sagte, dass Obst während der Sitzung mit den Vereinen dafür kritisiert wurde, mit den negativen Neuigkeiten in der Marktratssitzung an die Öffentlichkeit gegangen ist – bevor er die betreffenden Vereine informiert habe. Laut Rieder kein Vergehen. Jeder Bürger sei schließlich in der Sitzung informiert worden.

Kellmünzer Halle: Kritik wurde laut

Marktrat Mathias Gestle sah dies anders. Zuerst hätte die Vorstandschaft des TSV informiert werden müssen, meinte er. Schließlich seien Marktrat und TSV eine Bauherrengemeinschaft eingegangen. Obst reagierte recht deutlich und sagte, dass es diese Bauherrengemeinschaft noch nicht gebe. Es sei nichts unterzeichnet worden. Zudem handle es sich um ein Projekt, das sehr viel Geld koste, da dürfe man nichts vertuschen oder verschleiern. Mathias Gestle sagte, die Standortfrage sollte nicht noch einmal neu gestellt werden. Denn dann werde die Halle nie gebaut. „Für mich gibt es nur die Frage der Finanzierung, die noch zu klären ist.“ Laut Rat Gerhard Steur müsse zunächst der kommende Haushalt geprüft werden.

Auch wenn es zur Planung selbst nichts Neues gab, meinte der Bürgermeister, dass diese nicht auf Eis liege. Im Mittelpunkt steht demnach die erneute Standortfrage und das Bewältigen der Finanzierungslücke. Wie hoch diese ausfallen wird, hängt nun von den neuen Plänen ab.

Der TSV wurde vom Marktgemeinderat aufgefordert zu prüfen, ob eine höhere, finanzielle Beteiligung möglich ist. Zunächst sollen nun der TSV und der Musikverein intern klären, wie es weitergehen könnte.

