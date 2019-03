Ende für den Gasthof Hirsch: Am Freitag gibt's den letzten Gockel

Plus Traurige Nachrichten für Gockelfans: Wirtin Elfriede Schwarz macht im Gasthaus Hirsch nicht weiter. Beliebtestes Gericht auf ihrer Speisekarte sind die Brathähnchen. Noch.

Die Mittagszeit ist vorbei und nach einem regen Besucherandrang ist es in der Stube des Gasthauses Hirsch wieder ruhig. An den frisch eingedeckten Tischen sitzen noch einige Gäste vor ihren Getränken. Während der Unterhaltungen gehen die Blicke immer wieder zur Uhr an der Wand. „Elfriede, es ist 15 Uhr!“, ruft ein Mann in Richtung Küche. Und schon erscheint die Wirtin. Anstatt Teller oder Gläser legt sie Spielkarten auf den Tisch. Ganz selbstverständlich setzt sie sich dazu und spielt eine Runde Sechsundsechzig mit den Gästen.

Nach 18 Jahren ist für die Dietershofer Wirtin Schluss

Weit über den Ort hinaus bekannt sind die knusprigen Brathähnchen, die im Hirsch auf den Tisch kommen. Doch nicht nur wegen dieses Gerichts oder der beliebten Hausmacher-Brotzeiten sind zahlreiche Gäste regelmäßig im Wirtshaus am Ortseingang von Dietershofen eingekehrt. „Bei uns wurden Gemeinschaft und Geselligkeit immer großgeschrieben“, sagt Elfriede Schwarz. Doch nun, nach 18 Jahren, ist für sie Schluss in der seit mehr als 140 Jahren bestehenden Gaststätte, die früher einmal „Zum deutschen Michel“ hieß. Am kommenden Freitag, 29. März, wird Schwarz zum letzten Mal die Tür öffnen. Mit 64 Jahren will es die Wirtin etwas ruhiger angehen lassen.

Elfriede Schwarz

In der Gastronomie hat sie sich schon immer zu Hause gefühlt. „Etwas anderes kam für mich nie in Frage“, sagt Schwarz. Schon als junges Mädchen hat die gebürtige Tiefenbacherin im Illertisser Schlossbräu als Bedienung gearbeitet. 1974 hat Schwarz geheiratet und ist zu ihrem Mann nach Dietershofen gezogen. Als die drei Kinder größer waren, war sie in der Roggenschenke im benachbarten Roggenburg als Köchin beschäftigt.

Der Hirsch war eine Aufgabe, die Schwarz reizte

Der Vorschlag, die Bewirtung der nur rund 300 Meter von ihrem Haus in Dietershofen entfernt liegenden Gaststätte zu übernehmen, sei im Sommer 2000 in einer „Nacht- und Nebelaktion“ an sie herangetragen worden, berichtet die Elfriede Schwarz. „Als mein Mann Georg und ich abends im Biergarten saßen, erfuhren wir, dass der Pächter gekündigt hat“, erinnert sie sich. Die Worte „Elfriede, das wäre doch etwas für dich“ habe sie von vielen Seiten gehört. Aber nicht, weil sie überredet wurde, sondern weil die Aufgabe sie gereizt hatte, unterschrieb Schwarz im Oktober 2000 den Pachtvertrag.

Bevor sie die Gasthaustür am 5. Januar 2001 öffneten, haben Elfriede und ihr Mann Georg Schwarz die Wirtsstube und das Nebenzimmer samt Toiletten in aufwendig renoviert. Und es hat sich gelohnt. In der heimeligen, familiären Atmosphäre fühlten sich die Gäste richtig wohl.

Die Gäste kamen immer sicher nach Hause

„Ohne Georgs Unterstützung hätte ich das nicht geschafft“, sagt die Wirtin. Ihr Ehemann steht ihr an allen Öffnungstagen so gut es geht zur Seite. Er hackt nicht nur das Holz für den Kachelofen und heizt diesen an kalten Tagen ein, sondern hält auch das Haus und den idyllisch unter Kastanien liegenden Biergarten in Ordnung. Wenn seine Frau abends in der Küche fertig ist, bleibt Georg Schwarz noch bei den Gästen sitzen. „Wenn einer nicht mehr selber fahren konnte, hat er ihn schon nach Hause gebracht“, sagt die Gastwirtin: „Für unsere Stammtischrunde hat er regelmäßig Ausflugsfahrten organisiert.“

Am Freitag ist Schluss: 18 Jahre lang hat das Ehepaar Schwarz aus Dietershofen im Gasthaus Hirsch seine Gäste bewirtschaftet. Besonders beliebt waren die knusprigen Gockel, die Köchin Elfriede Schwarz immer frisch zubereitet. Bild: Claudia Bader

Werbung für ihre von Donnerstag bis Sonntag geöffnete Wirtschaft war nie ein Thema: „Nicht nur unsere Brathähnchen und hausgemachten Suppen sind so begehrt, dass in den vergangenen Jahren allein durch Mundpropaganda immer mehr Gäste gekommen sind.“ Neben einem gut bürgerlichen Mittagstisch, zum Beispiel Schweinebraten und schwäbische Gerichte wie „greane Krapfa“, Nudelteig mit einer herzhaften Füllung, servierte sie zur Brotzeit unter anderem den beliebten „sauren Käs“ oder Wurstsalat. „Manchmal mussten wir schon Leute wegschicken, weil wir keinen Platz mehr hatten“, sagt Elfriede Schwarz. Als Wirtin mit Leib und Seele kocht sie sämtliche Gerichte aus regionalen Zutaten und bringt sie frisch auf den Tisch. Einfrieren oder Aufwärmen in der Mikrowelle gibt es im Hirsch nicht.

Eigene Familienfeste mussten hinten anstehen

An 50 Wochenenden pro Jahr waren die Dietershofer Eheleute für ihre Gäste da. Ihre eigenen privaten Feiern haben sie meist verschoben. Dafür haben sie in ihrem Wirtshaus neben der vielen Arbeit auch viele gesellige Stunden erlebt. Da seien Freundschaften und Verbindungen entstanden, die die Eheleute nicht mehr missen wollen. Ob Elfriede Schwarz der Gastronomie ganz den Rücken kehren kann, weiß sie noch nicht. „Das wird sich zeigen“, sagt sie.

Ganz schließen soll das Wirtshaus in Dietershofen jedoch nicht. Sobald sich ein neuer Pächter findet, soll das Gasthaus seine Türen wieder öffen.

