Endlich wieder zu Mama!

Leserfotos zum Muttertag

Harte Wochen liegen hinter den Familien in der Region: Für viele haben die Ausgangsbeschränkungen durch die Corona-Krise den Besuch bei den Eltern und Großeltern unmöglich gemacht. Seit ein paar Tagen ist es nun aber endlich wieder möglich, direkte Angehörige zu treffen – gerade noch rechtzeitig zum Muttertag. Sicher haben sich deshalb dieses Jahr ganz besonders viele auf diesen Feiertag gefreut, denn jetzt geht es endlich wieder zu Mama!

Die Redaktion der Illertisser Zeitung freut sich mit allen Töchtern, Söhnen, Enkelkindern und Urenkelkindern – und deswegen haben wir uns zum Muttertag eine Aktion ausgedacht: Wir sammeln Leserfotos von Muttertagsüberraschungen und möchten diese gerne in einer Bildergalerie auf unserer Internetseite www.illertisser-zeitung.de zeigen.

Wie haben Sie Ihrer Mutter am Sonntag eine Freude gemacht? Und wie sehr hat sich die Beschenkte darüber gefreut? Wir freuen uns über viele schöne Fotos per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Und wir wünschen schon jetzt allen Müttern und Großmüttern einen ganz wunderbaren Muttertag! (rjk)

