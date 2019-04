17:52 Uhr

Energiesparen: Illertissen feiert das Synergie-Festival

Das Programm ist umfangreich: Experimente, Vorträge, Work-Shops und Musik sollen die Besucher zum Nachdenken anregen.

Von Franziska Wolfinger

Stecker ziehen statt Elektrogeräte in den Standby-Modus zu setzen, die Spülmaschine erst anstellen, wenn sie ganz voll ist: Viele glauben, zum Thema Energiesparen bereits alles zu wissen. Dass es aber immer noch eine ganze Menge dazu zu lernen gibt, beweist das Synergie-Festival, das am kommenden Samstag in Illertissen stattfindet. Los geht es um 9 Uhr auf dem Schrannenplatz.

Bei dieser Veranstaltung werden alle Facetten des Themas Energiesparen aufgearbeitet. Los geht es bereits am Vorabend mit einem Vortrag um 19 Uhr in der Schranne. Gletscherforscher Christoph Mayer, der bereits Expeditionen zum Süd- und Nordpol sowie in verschiedene Hochgebirge hat, zeigt eindrücklich, welche Auswirkungen der Klimawandel auf das ewige Eis hat. Der Klimaschutzmanager der Stadt, Simon Ziegler, sagt: „Am Freitagabend geht es um die Konsequenzen unseres Handels und am Samstag soll dann gezeigt werden, was wir besser machen können.“

Wer gewinnt beim Tauziehen gegen die Sonne?

Geplant sind weitere Vorträge und Workshops, in denen das Thema auch ganz praktisch aufgegriffen wird. An der Station Klimaschutz zum Anfassen können Besucher den doch eher abstrakten Begriff „Energie“ in kleinen Versuchen erleben. So kann man sich im Tauziehen gegen die Sonne ausprobieren oder testen, ob man auf dem Fahrrad genug Ausdauer und Kraft mitbringt, um Wasser zum kochen zu bringen. Experimente gibt es auch am Stand der Umweltstation Mooseum, wo unter anderem mit der Kraft der Sonne Essen gekocht wird. Der Umwelt etwas Gutes tun können die Festivalbesucher auch mit dem Bund Naturschutz, der zeigt, wie schnell und einfach Nisthilfen für Bienen entstehen.

Eine Aktion, die auf eine Idee von Bürgermeister Jürgen Eisen zurück geht, ist die Versteigerung bunter Vogelhäuschen. Das Holz dafür wurde von einer örtlichen Firma gespendet, zugeschnitten wurde es von einer Illertisser Schreinerei und zusammengebaut wurden die Häuschen von Mitarbeitern der Lebenshilfe. Das Bemalen und Verzieren haben dann der Kunstzirkel und der Waldkindergarten übernommen. Die Einnahmen aus der Versteigerung sollen für einen guten Zweck verwendet werden. Welcher das sein könnten, haben sich die Synergie-Organisatoren ebenfalls schon überlegt. Bei einem Ideenwettbewerb konnten Schüler ihre Vorschläge zum Thema Energiesparen einreichen. Einer davon soll mit dem Geld gefördert und umgesetzt werden.

Bald gibt es auch in Illertissen Carsharing

Die Stadtwerke Ulm nutzen die Gelegenheit, um das neue E-Carsharing für Illertissen vorzustellen. Wie Klimamanager Ziegler ankündigt wird es für Carsharing-Kunden, die sich am Samstag anmelden, auch Rabatte geben.

Das Synergiefestival, das vom Landesamt für Umwelt gefördert wird, soll den Bürgern das manchmal trockene Thema Energiesparen ohne erhobenen Zeigefinger, dafür mit Spaß und Freude näher bringen, sagt Kulturreferentin Susanne Schewetzky. Auch die Musik kommt dabei nicht zu kurz. Engagiert wurde die Münchner Band Oansno, die nur mit Bus und Bahn und zu ihren Auftritten reist. Für das ganz junge Publikum spielen zuvor Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme.

Am Samstag ist in Illertissen noch mehr geboten: Auf dem Schrannenplatz findet außerdem der Regio- und Ökomarkt statt. Die Staudengärtnerei Gaißmayer veranstaltet den Gartenflohmarkt Kraut und Krempel. Wie in den Vorjahren verbindet ein Shuttle-Bus, heuer betrieben mit Erdgas, die beiden Veranstaltungsorte.

Programm: Eine Übersicht über alle Vorträge und Workshops gibt es im Internet unter synergie-festival.de.

