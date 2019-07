vor 24 Min.

Enkeltrick: Babenhauserin verliert 10.000 Euro

Die Seniorin ist einer Betrugsmasche aufgesessen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Eine Seniorin aus Babenhausen ist auf den sogenannten Enkeltrick hereingefallen. Sie verlor durch die Masche 10000 Euro. Die Polizeiinspektion Memmingen erfuhr am Mittwoch von dem Betrug.

Folgendes soll sich zugetragen haben: Am Dienstagnachmittag rief ein Unbekannter die Babenhauserin an und gab sich als ihr Enkel aus. Unter dem Vorwand, dass er dringend Geld benötige, da sonst sein Führerschein von der Polizei eingezogen würde, konnte er die völlig überraschte und verunsicherte Frau davon überzeugen, das Geld zu übergeben.

Senioren händigte das Geld selbst aus

Die Seniorin händigte noch am selben Tag einer ihr unbekannten Frau, etwa 40 bis 45 Jahre alt, 10.000 Euro aus. Die eher ungepflegt wirkende Geldabholerin wird der Polizei zufolge wie folgt beschrieben: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, mit stämmiger Statur sowie glatten, grauen und schulterlangen Haaren. Sie soll einen schwarzen, knielangen Rock und eine hellgraue, kurzärmelige Bluse getragen und deutsch ohne auffälligen Akzent oder Dialekt gesprochen haben.

Polizei sucht Zeugen

Erst am Mittwoch, auf Nachfrage bei ihrem „richtigen“ Enkel, stellte die Babenhauserin fest, dass sie einer Betrugsmasche aufgesessen war. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen übernommen. Nach erster Bewertung dürfte die Seniorin Opfer einer organisierten Tätergruppe geworden sein. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen: Wer hat die Geldübergabe beobachtet? Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen geben, die sich am Dienstag um etwa 17 Uhr insbesondere im Bereich Am Espach in Babenhausen aufgehalten haben? Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 08331/1000, entgegen. (az)

