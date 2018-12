vor 41 Min.

Enkeltrick: Betrüger erbeuten 15000 Euro von Rentner

Ein Senior aus Vöhringen glaubte, seine Enkelin sei am Telefon. Ein folgenschwerer Fehler. Der Mann wurde abgezockt.

Vor einigen Tagen wurde ein 78-jähriger Rentner von seiner vermeintlichen Enkelin angerufen: Da die Frau am Telefon aber den Namen der Verwandten kannte und die Stimme wohl ähnlich war, glaubte der Mann ihr. Er ging davon aus, tatsächlich siener Enkelin zu telefonieren. Tat er aber nicht. Die Anruferin bat den Rentner um Geld, Grund dafür sei Wohnungskauf samt Notartermin.

Rentner übergibt Geld an Botin

Der 78-Jährige kam der Bitte am Mittwoch der vergangenen Woche nach. Er hob 15.000 Euro bei seiner Bank ab und übergab die Summe vor der Haustür an eine Geldbotin. Nach der Übergabe rief den Rentner noch ein vermeintlicher Mitarbeiter der Sparkasse an. Der sicherte ihm zu, dass das Geld schon wieder auf sein Konto überwiesen sei. es sei aber nicht vor Freitag abrufbar. Als der 78-Jährige am Freitag zur Bank ging, stellte er keine Überweisung fest und erstatte Anzeige bei der Polizei. Die meldete den Vorfall am Dienstag. Der 78-Jährige wurde Opfer des sogenannten Enkeltricks. (az)

