vor 17 Min.

Entscheidung: Vöhringer Kultur-Abo ist abgesagt

Plus Nun fiel die endgültige Entscheidung: Das für das Abonnement geplante Programm kann wegen Corona so nicht stattfinden. Was das für die Dauerkartenbesitzer bedeutet.

Von Ursula Katharina Balken

Jetzt ist es endgültig, das Abonnement kann nur in einer schmalen Version stattfinden. Bürgermeister Michael Neher und Kulturreferentin sprechen von einer Teilabsage. Bürgermeister Michael Neher und Kulturreferentin Anette Netter haben bis zum Schluss gehofft und umgeplant, aber aufgrund der Covid-19-Pandemie ist die Durchführung des Kultur-Abonnements nicht möglich. Das gilt zunächst einmal von Oktober bis Dezember.

Die Abstandsregel von 1,50 Meter muss auch bei Kulturveranstaltungen vorerst bis Ende des Jahres beibehalten werden. Das macht das Abo mit 320 festgebuchten Plätzen nicht umsetzbar. Kämen nur einzelne Besucher, könnte man im Wolfgang-Eychmüller-Haus nach den geltenden Vorgaben maximal 82 Plätze zur Verfügung stellen, kämen die Gäste mit Lebenspartner oder Familie könnte man entsprechend mehr Plätze bieten, erklärt Netter. „Aber das ist nicht ausreichend.“

Auch Nachholveranstaltungen müssen nun verschoben werden

Ob die für das Frühjahr 2021 geplanten Veranstaltungen im Kultur-Abonnement stattfinden können, wird die Entwicklung und eine möglich weitere Ausbreitung des Virus zeigen. Auch die für 2. Oktober angekündigte Nachholveranstaltung des vergangenen Abos vom 14. März unter dem Titel „Maria – Mitte der Nacht“ muss erneut verschoben werden und ist nun für Freitag, 29. Oktober vorgesehen. Der Abo-Ausweis der Spielsaison 2019/2020 behält seine Gültigkeit. Die Stadt bucht keine Gebühr für das Abonnement der Spielzeit 2020/2021 ab. Sollte das Abo jedoch im Frühjahr wieder aufgenommen werden, wird die Gebühr entsprechend reduziert. Wenn die gesamte Saison ausfällt, wird keine Gebühr fällig. Die Stadt wird rechtzeitig ihre Abonnenten darüber informieren, wenn sich etwas ändert oder gar stattfinden kann.

Erfreulich für die Abonnenten – das Grusical „Dracula, Vampire, Hexen und Co“, das Westernkonzert „Etta’s Saloon“ und das Mystical „Bayerische Rauhnacht“ werden im neuen Programm der kommenden Saison 2021/2022 zu sehen sein.

Schnupper-Abonnenten, die sich für drei Veranstaltungen in diesem Herbst entschlossen hatten, können sich drei Aufführungen im kommenden Frühjahr aussuchen, sofern diese stattfinden können. In diesem Falle wäre eine Nachricht an die Stadt notwendig, denn wer diese Ersatzlösung nicht will, zahlt weniger. Für alle, für die Kultur-Begegnungen zum Bedarf des täglichen Lebens gehören, werden kleinere Veranstaltungen mit weniger Besuchern möglich gemacht. So gibt es eine Lesung mit Muriel Baumeister, die aus ihrem neuen Buch liest „Hinfallen ist keine Schande – nur Liegenbleiben“ und zwar am 24. Oktober und „Ach, Amerika“, ein Abend mit dem Schauspieler Fritz Karl am 29. Januar.

