Entsorgung: Grüne setzen auf Wertstofftonne in Vöhringen

In Vöhringen tut sich bei der Frage um das richtige Entsorgungssystem eine neue Alternative auf. Wie diese aussieht.

Von Felicitas Macketanz

Wer in Vöhringen, Illertissen oder Weißenhorn lebt, der muss seinen Müll fein säuberlich selbst in den eigenen vier Wänden trennen: Leere Joghurtbecher, Milchtüten und Dosen werden anschließend auf den Wertstoffhof gebracht und landen in verschiedenen Behältnissen. In anderen Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm wird hingegen auf den Gelben Sack zurückgegriffen. Dort werden alle Verkaufsverpackungen in einer Tüte gesammelt, die regelmäßig abgeholt wird. Aber was ist besser?

Schon jetzt machen sich die einzelnen Gemeinden Gedanken darüber. Denn ab 2021 gilt dann entweder das bisherige oder ein neues Modell. Die Verhandlungen zwischen dem Abfallwirtschaftsbetrieb und den Vertragspartnern für Verkaufsverpackungen laufen. Die Kommunen haben nicht das letzte Wort, können aber ihre Wünsche äußern.



Gelbe Tonne: Das Thema Entsorgung ist gerade in aller Munde

So kamen jüngst wieder im Illertisser Stadtrat die Gelbe Tonne und deren Vor- und Nachteile auf den Tisch (wir berichteten). Lesen Sie mehr zur Gelben Tonne in Illertissen: Illertissen will Gelbe Tonne einführen Bisher wird in keiner Gemeinde im Landkreis diese Tonne zur Entsorgung von Verpackungsmüll genutzt, angeregt wurde deren Einführung aber schon mehrmals, auch in Vöhringen. Und in der Stadt gibt es nun eine weitere Alternative zum Wertstoffhof, wie Karsten Zanor von den Grünen im Kreis Neu-Ulm mitteilt. Die Rede ist von einer sogenannten Wertstofftonne. In diese kommt neben den Verkaufsverpackungen beispielsweise auch Metall. Vor dem Hintergrund, dass 2021 das Entsorgungssystem abgelöst werden könnte, seien die Grünen in Vöhringen, die noch keinen eigenen Ortsverband gegründet haben, sich aber regelmäßig zu Grünen-Stammtischen treffen, auf dieses Thema gestoßen. Mehr zum Thema Entsorgung in Vöhringen: Abfuhr für Gelbe Tonne und Gelben Sack

Entsorgung: Die Wertstofftonne sei sinnvoller als die Gelbe Tonne

Die Vorteile liegen laut Zanor auf der Hand: Bisher müssten die Bewohner der Kommune zum Wertstoffhof fahren und das wiederum bedeute einerseits mehr Verkehr auf den Straßen und andererseits müssten die Menschen selbst aktiv werden, um ihren Verpackungsmüll zu entsorgen – was für manche eine Hürde darstelle. Aus Bequemlichkeit werde deswegen häufig gar nicht so genau recycelt: Vieles lande in den Restmülltonnen, was dort gar nicht hinein gehört. Mit einer Wertstofftonne könnte dies vermieden werden, glaubt Zanor. Die Tonne würde abgeholt werden, in Vöhringen könnte also vom Bringsystem zu einem Holsystem gewechselt werden. Und: Die Recyclingquote würde dadurch deutlich erhöht werden, da unter anderem die Mülltrennung vereinfacht werde. „Man muss nur noch nach Materialien trennen – Papier in die Papiertonne, Glas in den Container und Kunststoff und Metall in die Wertstofftonne“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. Denn ökologisch sei es sinnvoll, beispielsweise auch Produkte aus Kunststoff und Metall in der neuen Tonne zu entsorgen. Es werde also nicht mehr nach Verpackung und Nichtverpackung, sondern nur nach Stoffen getrennt. Den Grünen zufolge entsorgen bereits zwölf Millionen Menschen in Deutschland ihre Materialien über dieses System. Pro Haushalt und Jahr könnten so gegenüber der Gelben Tonne rund sieben Kilogramm mehr recycelt werden. CO2 würde eingespart und generell mehr Stoffe wiederverwertet werden, was weniger Rohstoffabbau bedeutet.

Zanor steht in Kontakt mit den Chefs der Stadtratsfraktionen und der Verwaltung, denen er die Wertstofftonne als neues Holsystem schriftlich vorgeschlagen hat. Bisher habe er dazu allerdings nur wenig Rückmeldungen erhalten. Die CSU wolle das Thema jedoch in einem ihrer Stadtgespräche aufgreifen.

