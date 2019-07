vor 37 Min.

Er angelt am Vöhringer See Abfall statt Fische

Ausgestattet mit Taucherbrille, Handschuhen und einem Netz steigt Winfried Eisenmann regelmäßig in den Vöhringer See. Bei einer kleinen Erkundungstour war der ehemalige Sporttaucher so schockiert von den Massen an Müll, dass Aufräumen nun seine Mission ist.

Winfried Eisenmann taucht regelmäßig im Vöhringer See ab, um achtlos weggeworfenen Müll zu sammeln. Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit.

Von Ursula Katharina Balken

Winfried Eisenmann klettert die Leiter am Vöhringer See hoch und betrachtet kopfschüttelnd das Sammelsurium, das vor ihm auf dem Steg liegt. Jede Menge Glasflaschen, Plastikbecher, alte Brotkörbchen, dutzende von Briketts, Sonnenbrillen, Feuerzeuge, Getränkedosen – diesen Unrat hat er aus dem See geholt. „Da reden wir von der zunehmenden Verschmutzung der Weltmeere und müssen dabei gar nicht weit gehen. Dann finden wir den Müll vor der Haustüre.“ Seit gut sechs Wochen steigt Eisenmann regelmäßig in den See und fischt den Abfall vom Grund des Gewässers.

Niemand hat ihn darum gebeten. Das, was er tut, macht er gerne. Und das kam so. Der begeisterte Schwimmer, der früher Sporttaucher war, schnorchelt ab und zu. Bei einer seiner Erkundungen wollte er mal sehen, was sich im See alles tut. Er entdeckte zahlreiche Fische, ein Zeichen, dass die Wasserqualität in Ordnung ist. Aber er sah auch Dinge, die ihm schier den Atem verschlugen. Jede Menge Müll lag auf dem Grund des Sees oder schwappte im Uferbereich im seichteren Wasser hin und her. Er tauchte hinab und beförderte bei jedem Tauchgang Mengen von Müll ans Tageslicht. Er beschaffte sich ein Netz und sammelte alles ein, was nicht ins Wasser gehört. „Ich war richtig erschrocken über das, was so im Wasser landet“, sagt er.

Badefreudige hinterlassen am Vöhringer See jede Menge Abfall

Sehr oft entdeckt er auf den Liegewiesen im Umfeld der Decken, die Badefreudige ausgebreitet hatten, jede Menge Abfall, der niemand zu gehören scheint. „Es gibt doch Abfalleimer, wieso können die Leute ihren Müll nicht dort entsorgen.“ Er hatte auch schon den Gedanken, die Stadt solle einen Container für Glas aufstellen. Aber er sieht auch, dass sich möglicherweise nur wenige daran halten und dort nicht nur Glasflaschen entsorgen. „Wahrscheinlich wird das dann im Container ein Mischmasch von allem, was man nach einem Badetag nicht mehr braucht.“

Winfried Eisenmann ist 61. Jeden Tag nimmt er im Vöhringer Naherholungsgebiet ein Bad, schwimmt und radelt wieder nach Hause. Übrigens ist er zur Seevisite stets umweltbewusst unterwegs. Er fährt mit seinem selbst gebauten Dreirad, dann hat er keine Probleme mit dem Parken und Sprit braucht er auch keinen.

Für Eisenmann ist es selbstverständlich, die Natur sauber zu halten

Der ehemalige Servicetechniker will jetzt auch nicht als Umweltschützer gepriesen werden. Die Natur sauber zu halten, ist für ihn ganz selbstverständlich. An die Seite seines Rades hat er eine lange Zange montiert, die Straßenarbeiter benutzen, wenn sie die Ränder von Fahrbahnen reinigen. „Der Fahrradweg zwischen meinem Zuhause und dem See ist meist schmutzig, weil Leute unbedacht Zigarettenschachteln oder ähnliches einfach wegwerfen.“ Er piekt das alles auf und entsorgt es in der heimischen Mülltonne. „Der Vöhringer See ist eine wunderschöne Oase, auch tut die Stadt viel, um alles sauber zu halten. Aber es gibt offenbar Menschen, die sehen, wie alles schön aufgeräumt ist und haben nichts Besseres zu tun als alles wieder voll zu müllen.“

„Schade“, sagt Eisenmann und appelliert an die anderen Badegäste: „Das Rund um den See ist mit seinen Liegewiesen ja so schön, das Wasser hat beste Qualität – das sollte so bleiben. Da könnte jeder ein bisschen dazu beitragen.“

Die Gewässerstruktur der Iller soll in der Region verbessert werden. Was dafür unternommen wird, lesen Sie hier:

In der Region wird die Iller agiler