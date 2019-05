17.05.2019

Er hat die Baupolitik im Fokus

CSU-Fraktionschef im Landtag besucht Ziegelwerk in Klosterbeuren. Was er da zu sagen hat.

Es ging um Innovationen und um die Lage in der Bauwirtschaft und auf dem Wohnungsmarkt: Für ein baupolitisches Gespräch hat der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, das Ziegelwerk Klosterbeuren besucht. Er tauschte sich dort mit den Geschäftsführern Thomas Thater und Matthias Hörl sowie mit Yves Knoll, einem Vertreter des Bayerischen Ziegelindustrie-Verbands, aus. Zentrale Themen waren laut einer Pressemitteilung des Unternehmens, neue Produkte, eine Senkung der Baukosten und ökologisch nachhaltiges Bauen.

„In Deutschland muss dringend mehr bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden, aber stattdessen werden die Baukosten immer weiter in die Höhe getrieben“, sagte Geschäftsführer Thater. Hierbei müsse gegengesteuert werden. Eine weitere Verschärfung der Vorgaben zum Energieeinsparen dürfe es nicht geben. Thater ist der Meinung: „Strengere energetische Regelungen verbessern die Ökobilanz kaum, sie verteuern das Bauen aber erheblich.“ Kreuzer schloss sich diesem Ansatz an: „Die Wohnraumknappheit kann nur durch Bauen gestoppt werden – und zwar in allen Bereichen.“ Deshalb habe man Projekte auf den Weg gebracht, die sowohl den sozialen Wohnungsbau als auch die Eigentumsbildung fördern. Damit Häuser nicht nur zügig gebaut, sondern langfristig günstig und ökologisch nachhaltig genutzt werden können, investiert das Ziegelwerk laut Hörl in die Entwicklung neuer Produkte und Anlagentechnik.

Bei einer Werksbesichtigung zeigte sich Kreuzer beeindruckt von der größtenteils robotergesteuerten Fertigung, die laut Mitteilung zu den modernsten Anlagen der Ziegelindustrie in Europa zählt. (az)

