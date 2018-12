10:00 Uhr

Er hat ein besonderes Gespür für Pferde

Wolfgang Beer ist beim Reit- und Fahrverein Illertissen der Mann „für alle Fälle“. Pünktlich zu seinem Geburtstag möchte er kürzer treten.

Von Regina Langhans

Wer mit dem Reit- und Fahrverein lllertissen zu tun hat, kommt an Wolfgang Beer kaum vorbei. Der Pferdekenner gehört ihm über 50 Jahre an und hat als technischer Leiter die Geschicke des Vereins mitgestaltet. Heute feiert der Friesenhofener seinen 70. Geburtstag und will künftig kürzer zu treten.

Wie genau, das hat er sich, der im im Verein nur der „Jockl für alle Fälle heißt“, noch gar nicht richtig überlegt. Er wisse dann gar nicht, wo anzufangen sei, wenn er nach all seinen Einsatzbereichen gefragt werde. Er versichert aber dennoch: „Ich werde niemanden hängen lassen und helfe auf jeden Fall mit.“ Viele würden ihn mit dem richtigen Namen Wolfgang gar nicht kennen.

Beer ist einer von der alten Schule

Beer ist einer von der alten Schule. Einer, dessen Erfahrungen weiter reichen, als in seinen Papieren festgehalten ist. Er ist in Osterberg aufgewachsen, wo er früh seine Leidenschaft für Pferde entdeckte und ihr nachging. Sie hat sein ganzes weiteres Leben bestimmt. Viel mehr als seine Arbeit, die der gelernte Metzger später bei den Firmen Mack in Au, Wap in Bellenberg oder Etimex in Dietenheim fand. „Das Reiten habe ich im Zuge von Hausmeisterdiensten bei Baron Dieter von Malsen-Ponickau gelernt“, erzählt er. Der Baron habe ihm auch Reitstunden in Babenhausen finanziert. Beer hatte früh gelernt, für sich selbst zu sorgen. Am Anfang seiner Pferdeleidenschaft standen Ponys. „Als 18-Jähriger habe ich sie im Viererzug gelenkt.“ Dann nahm er eine Arbeit in der damaligen Firma Heinrich Mack an und betreute die Pferde des ehemaligen Firmenbesitzers. Da war der Weg zu dem 1924 gegründeten Illertisser Reit- und Fahrverein nicht weit. Für den Pferdeliebhaber bedeutete das, Anschluss gefunden zu haben an die Welt Gleichgesinnter. Beer gehörte zudem 30 Jahre dem Reitverein in Weißenhorn an. Er hat den Umgang mit Pferden geradezu verinnerlicht, spricht von Pferdeverstand, an dem es manchen jungen Reitern mangele. „Das betrifft Füttern, Reiten und Pflegen, es wird gekauft und angewendet, was die Werbung vorgibt“, so seine Beobachtungen.

Bei ihm ist es die Erfahrung, von der er geleitet wird. Seinem Verein gehörte auch Peter Noe an, von dessen Wissen er viel übernommen habe. „Der hatte Pferdeverstand“, sagt Beer. Noe betrieb einen Verkaufsstall an der Obenhauser Straße gegenüber der Turnierwiese des Reit- und Fahrvereins, Beers jahrelangem Betätigungsfeld. Kürzlich hat es der Besitzer an das Reitsportzentrum gegenüber verkauft. Nun sucht der Verein nach über 15 Jahren eine neue Reitwiese. Beer ist etwas traurig: Die von ihm so gepflegte Infrastruktur gehe verloren.

Im eigenen Unterstand in Friesenhofen hat Beer noch fünf Pferde „in Logis“. Für alle hat er das passende Zuhause gebaut, sogar mit lamellenverhangenen Fenstern. Er sagt: „Gell, bei mir haben es die Pferde schon gut.“

