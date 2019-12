Er spielt nur nach Gehör: Über die Arbeit eines Orgelbauers

Plus Stefan Heiß ist ein gefragter Orgelbauer. Von seiner Werkstatt in Vöhringen aus ist er in ganz Europa unterwegs. Er war auch schon einmal an Weihnachten in Rom im Einsatz.

Die Orgel gilt als die Königin der Instrumente. Ihre klangliche Vielfalt ist groß. Sie zu bauen, erfordert handwerkliches Geschick gepaart mit Kunstfertigkeit, ein gut geschultes Gehör und vor allem Geduld. Diese Talente besitzt der gebürtige Illerberger Stefan Heiß. Er hat sich im Vöhringer Süden eine Werkstatt aufgebaut, die seit 2002 besteht. Auch in Füssen gibt es eine Niederlassung. Dass er in Sachen Orgelbau und Reparaturen in ganz Europa unterwegs ist, freut ihn zwar, er trägt diese Tatsache aber nicht wie ein Aushängeschild vor sich her. In Spanien, England, auf den Kanarischen Inseln, in Tschechien, Österreich und in der Schweiz war er unterwegs. Aber am schönsten war es in Italien. Ein Weihnachtsfest erlebte er in Rom – und schwärmt noch heute davon.

Es war ein guter Freund, der ihn um Hilfe gebeten hatte. Pater Timotheus aus Wullenstetten wusste, dass die Orgel der Kirche Sant’Anselmo in Rom, nicht weit vom Petersdom entfernt, dringend repariert werden musste. Wenn das nicht geschah, hätte das Collegio Sant’Anselmo das Fest Christi Geburt ohne Orgelklang feiern müssen. Also machte sich Stefan Heiß im Flieger auf den Weg nach Rom, ein Notfallköfferchen im Gepäck. Vor Ort erkannte er schnell, dass die handwerklichen Utensilien, die er mitgenommen hatte, nicht ausreichten. Er flog zurück, packte sein Auto voll mit Handwerkszeug und fuhr nach Rom. Heiß stand unter Zeitdruck: Bis Weihnachten sollte die Orgel schließlich wieder bespielbar sein. Er legte Nachtschichten ein – und schaffte es. Am Heiligen Abend erfüllte festlicher Orgelklang das Gotteshaus. Aber nach Hause zurückzukehren, das war zeitlich nicht mehr möglich. Also blieb er in Rom. „Es war ein wunderbares Weihnachten“, erinnert er sich.

Stefan Heiß begutachtet eine Zungenpfeife. Davon gibt es in dieser Orgel 228. Das Instrument gehört in die Pfarrkirche Au und wird derzeit gründlich überholt. Bild: Ursula Katharina Balken

In Italien ist bekanntlich alles ein wenig lebendiger und auch lauter. Das ist an Weihnachten nicht anders. Zuerst erlebte Heiß einen Introitus zur weihnachtlichen Liturgie, den er nicht kannte. Schon eine ganze Weile vor Beginn der Festmesse saßen die Menschen im Kirchengestühl und lauschten den feierlichen Orgelklängen. „Da gibt es kein Hineinhuschen auf dem letzten Drücker. Man lässt sich auf die Christnacht ein. Es ist ein Einstimmen auf die Bedeutung von Weihnachten.“ Auch erfuhr der schwäbische Orgelbauer, welch hohen Respekt der Organist genießt. Er trage einen dunklen Anzug mit Krawatte und unterstreiche damit die Besonderheit des Fests.

Übernachten durfte Stefan Heiß in einem Kloster, nahm teil am festlichen Mahl in Gemeinschaft mit den Patres. Die Familien verkrochen sich in der Heiligen Nacht nicht in ihren Häusern, sie gingen hinaus auf die Straßen und feierten gemeinsam. Der Streifzug durch das nächtliche Rom hinterließ einzigartige Eindrücke. Allein schon die riesige Krippe auf dem Petersplatz mit lebensgroßen Figuren beeindruckte Heiß. Auch der Weihnachtsbaum, der immer aus einem anderen Teil Italiens stammt, sei überaus stattlich gewesen. Heiß kam aus dem Staunen nicht heraus. Die Römer feiern so, wie es ihre Art ist: Als Fremder bleibe man nicht lange fremd oder allein, sagt Heiß.

Heiß ging den Aussetzern einer Orgel auf den Grund

Der Orgelbauer aus Vöhringen ist 46 Jahre alt und Familienvater. An Weihnachten hofft er immer, dass nicht noch am Heiligen Abend das Telefon klingelt und dringend Hilfe für eine Orgel gebraucht wird.

Dass er überhaupt Orgelbauer wurde, verdankt Heiß einem Zufall. Als Achtjähriger hatte er eine Heimorgel geschenkt bekommen. Sie zu spielen war für den Buben wie für andere Kinder, sich mit einer Spielautobahn zu beschäftigen. Immer größer wurde sein Wunsch, einmal auf der großen Orgel in der Illerberger St.-Martins-Kirche spielen zu dürfen. Etwas verlegen gesteht Heiß, dass er keine Noten lesen kann: „Ich spiele nach Gehör.“

Er fragte den damaligen Ortspfarrer Anton Simon, ob er an dem großen Instrument spielen dürfte. Ja, er durfte, sollte aber eine Gegenleistung erbringen. Zweimal in der Woche, an Werktagen, sollte er die Messen musikalisch gestalten. Kein Problem für jemanden, der es zwar mit den Noten nicht so hat, aber von sich sagen kann: „Ich kenne ja die Kirchenlieder alle auswendig.“

Die Illerberger Orgel war allerdings in die Jahre gekommen und hatte Aussetzer. Denen ging Heiß auf den Grund, kaufte sich Literatur über den Orgelbau. „Ich war öfter im Innern der Orgel zu finden als draußen vor dem Spieltisch. Mir ging es darum, das Instrument spielbar zu halten.“

Der Umgang mit der Orgel war für ihn berufsbestimmend: Er lernte in Giengen an der Brenz und wurde Orgelbaumeister. Sein letzter Lehrling schaffte es, Bester in Schwaben im Fach Orgelbau und dritter Bundessieger zu werden.

Heiß ist gläubiger Christ, deshalb bedeutet gerade die Weihnachtszeit für ihn mehr als nur rauschenden Orgelklang. „Mit der Orgel kann man die Freude über die Geburt Christi hörbar machen.“

