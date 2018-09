11:30 Uhr

Er will Lobbyisten den Kampf ansagen

Wolfgang Schrapp aus Bellenberg will für die Freien Wähler in den Landtag. Der Unternehmer hält Berufspolitiker für manipulierbar. Was er besser machen will.

Von Jens Carsten

Wenn es um Berufspolitiker geht, wird Wolfgang Schrapp aus Bellenberg zum Kritiker: Viele Abgeordnete seien manipulierbar und Lobbyisten hätten zu viel Macht. „Und es gibt zu viele Juristen, die strategisch denken. Aber es geht eben nicht nur darum, sondern um das Wohl des Volkes.“ Deshalb kandidiert der 60-jährige Zimmerermeister und Unternehmer für den Landtag. Seit 1990 sitzt Schrapp im Bellenberger Gemeinderat, seit 2014 im Kreistag. Nun wolle er „größere Schrauben stellen“. Ein Mann der Basis wolle er sein, dafür stünden die Freien Wähler. Auch wenn die kommunalpolitischen Bewegungen längst selbst zur Partei geworden sind, auf die Politik komme es an, und die müsse „realitätsnah und menschlich sein“, sagt Schrapp. „Wir sollten nicht von Parteien, sondern von unserem Verstand gesteuert werden.“

Viele gute Ideen seien denn auch „von unten“ in die Politik hineingetragen worden, sagt Schrapp. Etwa die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (Strabs). Eine Idee der Freien Wähler, die sich die CSU zu eigen gemacht habe. Befriedigend umgesetzt sei das Thema trotzdem nicht: „Sie haben auf halber Strecke gestoppt“, sagt Schrapp. Daher gebe es Nachbesserungsbedarf.

Auch der Nahverkehr ist ein Thema für ihn

Was den Bellenberger politisch noch umtreibt, ist der Gegensatz von Land und Stadt. Und wie der aufzulösen sei. Ein Beispiel aus dem landkreis Neu-Ulm: Während man in Ballungsräumen im öffentlichen Nahverkehr über Bustakte von wenigen Minuten diskutiere, halte in Osterberg am Wochenende gerade einmal ein Bus, sagt Schrapp. Auch das in die Krise geratene Krankenhauswesen im Kreis verdeutliche den Kontrast: Bei der Debatte um künftige Standorte verteidige sich Neu-Ulm vehement, trotz der beiden großen Kliniken in Ulm. Auf der anderen Seite lasse man die von vielem Menschen im Süden schmerzlich vermisste Geburtenstation in Illertissen geschlossen.

Skeptisch ist Schrapp, was kostenfreie Kindertagesstätten angeht, auch wenn seine Partei die zuletzt gefordert hat. „Was nichts kostet, ist auch nichts“, sagt der Bellenberger. Er wünscht sich größere Wertschätzung für Ressourcen, auch bei Nahrungsmitteln. „Wir werfen zu viel weg“, sagt Schrapp, der neben seinem Handwerksunternehmen seit vielen Jahren auch eine Bio-Landwirtschaft mit Tierhaltung betreibt. „Ich wollte wissen, wo mein Essen herkommt.“ Die Subventionen in der Landwirtschaft müssten umgestellt werden, so Schrapp. Die seien zu sehr auf die Fläche ausgelegt. Geht es nach dem 60-Jährigen, solle der „eklatante Flächenverbrauch“ in Bayern gestoppt werden. Insgesamt müsse in die Tiefe oder Höhe gedacht werden, auch was Parkplätze angeht.

Der Direktkandidat der Freien Wähler setzt auf einen starken Staat: Die Bürger müssten für ihre Freiheit einstehen, glaubt Schrapp. Viele Menschen kämen in Notsituationen nach Deutschland, sagt Schrapp. „Das ist auch eine Konsequenz unserer Wirtschaftspolitik.“ Aber Kriminelle zu schützen, das gehe nicht.

Die AfD brauche man für solche Erkenntnisse nicht, sagt der Bellenberger. „Das können wir selber.“ Die Politiker müssten einfach mal mit den Menschen auf der Straße reden. „Dort herrschten Bedenken, mit der rechten Ecke hat das nichts zu tun.“

