Er will älteren Menschen ein Gefühl der Geborgenheit geben

Sebastian Lautenfeld leitet nun das Caritaszentrums Illersenio in Vöhringen. Zuletzt gab es Wirbel um Aussagen zur Patientenverfügung.

Von Ursula Katharina Balken

Für so manche Jugendliche ist es schwierig, nach ihrer Schulzeit das richtige berufliche Betätigungsfeld zu finden. Sie müssen erst lernen, sich zu orientieren, was hat Zukunft, was bietet Chancen? Für Sebastian Lautenfeld stellte sich die Frage nicht. Nach Abitur und Zivildienst in der Sozialstation von Hettstedt in Sachsen-Anhalt stand für ihn fest, „ich gehe in den Pflegedienst“. Der Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen, ihnen helfend zur Seite zu stehen, machte er zu seiner Lebensaufgabe. Er wurde Krankenpfleger. Jetzt ist er der neue Leiter des Caritaszentrums Illersenio in Vöhringen. Er folgt Friedrich Spang nach, der 30 Jahre in diesem Amt tätig war.

Seine Ausbildung absolvierte Lautenfeld an der Illertisser Krankenpflegeschule. Danach arbeitete der jetzt 42-Jährige in der Donauklinik. Es folgte der nächste Schritt. Sein Abitur machte es möglich, in Münster in Westfalen Qualitätsmanagement zu studieren. Nach vier Jahren hatte er die Befähigung zum Pflegewirt in der Tasche.

Lautenfeld arbeitete in den Kreiskrankenhäusern

Der Zufall kam ihm bei der Stellensuche zur Hilfe. Denn die Stiftungsklinik Weißenhorn suchte jemanden für das Qualitätsmanagement. Lautenfeld bewarb sich und erhielt die Stelle. Ein Vorteil für ihn – er brachte neben ausreichend theoretischem Wissen auch praktische Erfahrung mit. Durch den Klinikverbund im Landkreis bot sich für Lautenfeld die Möglichkeit, in den drei Krankenhäusern des Landkreises zu arbeiten. Von 2009 an war er im Qualitätsmanagement der Donauklinik tätig, um bald darauf zum stellvertretenden Pflegedienstleiter aufzusteigen. 2012 wurde er dann Pflegedirektor. „Ich hatte mit der Pflegestation über die Ambulanz bis zum Hauswirtschaftdienst mit allen Abteilungen zu tun. Eine Arbeit, die ihm – wie er sagt – viel Freude machte.

2019 stand ein Wechsel ins Vöhringer Caritas-Centrum Illersenio an. Lautenfeld sollte das Haus künftig leiten. Eine Aufgabe, die ihn ganz erfüllt. Für ihn gilt die Zielsetzung „die Bewohner sollen so versorgt werden wie man gerne selbst versorgt sein möchte.“ Da der neue Zentrumsleiter aus der Pflege kommt und in der Verwaltung Bescheid weiß, ist das Haus in guten Händen. Da war sich der Vorstand des Caritasvereins Illertissen gGmbH, Träger der Einrichtung, einig.

Was er zur Patientenverfügung sagt

Zuletzt gab es Wirbel um Äußerungen zur Patientenverfügung bei Illersenio. Wer keine lebenserhaltenden Maßnahmen wünsche, könne nicht aufgenommen werden, hatte es geheißen. Dazu sagt Sebastian Lautenfeld nun: „Das Caritas-Centrum Vöhringen und das Haus der Caritas in Illertissen sind Einrichtungen, in der man in Würde leben und auch in Würde sterben kann. Entgegen der zuletzt getroffenen, aber missverständlichen Aussage über Patientenverfügungen werden diese Willensäußerungen der Bewohner voll inhaltlich akzeptiert und respektiert.“

Und weiter: „Wenn ein Bewohner in seiner Patientenverfügung zum Beispiel eine Reanimation für sich ausschließt, ist es für uns selbstverständlich, diesem Willen nachzukommen.“ Im Übrigen sei für Illersenio eine Patientenverfügung wünschenswert. Dazu führt Lautenfeld weiter aus: „Mir ist wichtig, den Bewohnern ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit im Alter zu geben.“ Eine Hilfe dabei seien ihm die Mitarbeiter, sagt der neue Leiter des Caritaszentrums. „Denn sie geben ihr Bestes.“

