Er winkte dem Nachbarn: Mann stürzt aus erstem Stock

Plus Ein 24-Jähriger wird in Illertissen schwer verletzt. Die Polizei schaut sich jetzt das Fenstergitter genauer an.

Ein 24-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Illertissen schwer verletzt worden. Der Mann war aus einem Fenster im ersten Stock gestürzt.

Der Nachbar hörte, wie etwas auf dem Boden aufschlug Nach Angaben der Polizei war der 24-Jährige an das bodenlange Fenster seiner Wohnung getreten, welche sich in einem Wohnheim in der Mozartstraße befindet. Er öffnete das Fenster, um einem Nachbarn zu winken, der gegenüber in seinem Garten saß. Der Nachbar erwiderte den Gruß und drehte sich anschließend weg. Unmittelbar darauf hörte der Zeuge, wie etwas auf dem Boden aufschlug. Er fand den 24-Jährigen schwer verletzt am Boden liegend vor. Sicherungsgitter am Fenster hatte sich gelöst Wie die Polizei berichtet, hatte sich das Sicherungsgitter an dem bodenlangen Fenster hatte sich augenscheinlich aus der Verankerung gelöst und der Mann war deshalb aus etwa vier Metern Höhe abgestürzt. Detaillierte Angaben zum Unfallgeschehen seien bislang nicht möglich. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und war noch nicht vernehmungsfähig. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Auch wenn nach Angaben der Polizei derzeit keine Anzeichen für ein Fremdverschulden vorliegen, erfolgt in diesem Zusammenhang die Abklärung, wer für den Halt des Sicherungsgitters verantwortlich war. (az)



