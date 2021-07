Regglisweiler

18:30 Uhr

Nach dem Hangrutsch: So ist die Lage in Regglisweiler

Plus Bei einem Erdrutsch ist ein Teil eines Grundstücks in Regglisweiler am Wochenende in die Tiefe gerissen worden. Das THW hatte Messpunkte eingerichtet.

Von Wilhelm Schmid

Wie geht es mit dem Haus in Regglisweiler weiter, von dem am Freitag Teile durch einen Hangrutsch in die Tiefe gerissen wurden? Feuerwehr und THW haben ihren Einsatz zwar beendet, aber auf den Hausbesitzer kommt dennoch noch einiges zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen