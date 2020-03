24.03.2020

Erfolgreiche Schützinnen

Beim Gaudamenschießen in Biberachzell können sich die Teilnehmerinnen über starke Ergebnisse freuen

Mit 100 Teilnehmerinnen aus 20 Gauvereinen haben die Schützendamen im Rothtalgau beim Gaudamenschießen in Biberachzell quasi eine Punktlandung hingelegt. Die Gaudamenleiterin Jasmin Baur freute sich während der Preisverteilung im Schützenheim, dass die magische Grenze noch geknackt werden konnte. Jasmin Baur freute sich auch über starke Schießergebnisse.

Bei den Luftpistolenschützinnen erkämpfte sich eine Juniorin den ersten Platz. Franziska Hinke von den Adler-Schützen Hittistetten-Witzighausen gelangen 347 Ringe. Knapp dahinter lag Ihre Vereinskollegin Ramona Linke mit 344 Ringen. Den dritten Platz belegte mit 337 Ringen Gertrud Purr aus Attenhofen. Die besten Ergebnisse in der 40-er Serie mit dem Luftgewehr lagen in diesem Jahr sehr knapp beieinander. Martina Neumeyer vom SV Obenhausen erzielte mit 384 Ringen das beste Ergebnis. Dahinter platzierte sich Ellen Strobel vom SV Tell Balmertshofen-Biberberg mit 383 Ringen. Die weiteren Plätze belegten Carmen Thumulka und Melanie Kast vom SV Ober-/Unterreichenbach sowie Saskia Weiser aus Obenhausen. Bei den Auflageschützinnen führte Marianne Hanus aus Witzighausen mit 395 Ringen das Teilnehmerinnenfeld an, dicht gefolgt von Monika Dangel aus Weißenhorn, die 393 Ringen erzielte. Den dritten Platz erreichte Erika Lihl mit 379 Ringen.

Den Meisterpokal sicherten sich Carmen Thumulka (99 Ringe), Sina Schmid (98), und Simone Kolb (96) vom SV Ober-/Unterreichenbach. Da es sich um den zweiten Sieg in Folge handelt, könnte der Wanderpokal im nächsten Jahr endgültig nach Ober- und Unterreichenbach gehen. Den Blattl-Pokal räumten die Schützendamen aus Attenhofen ab. Zum Siegerteam gehörten Gertrud Purr, Stefanie Steck und Rebecca Wegele. (sar)

