vor 39 Min.

Erfolgreicher Musikernachwuchs

Querflötentrio aus Kellmünz begeistert die Jury

Einen tollen Erfolg hat ein Querflötentrio der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt beim Landesentscheid zum Kammermusik-Wettbewerb „Concertino“ des Bayerischen Blasmusikverbandes in Aschheim bei München erreicht. Mit 94 Punkten und dem Prädikat „Mit ausgezeichnetem Erfolg“ haben die drei Musikerinnen, die seit 2014 Querflöte spielen, eine sehr gute Bewertung geschafft. Und der Weg dorthin war nicht leicht.

Beim Kammermusikwettbewerb im ASM-Bezirk neun Neu-Ulm wurden Antonia Huber aus Kellmünz, Katja Sauter aus Unterreichen und Laura Blum aus Unterroth mit 91 Punkten bewertet. Beim Verbandsentscheid des ASM in Wertingen führte eine nochmalige Leistungssteigerung bereits zu 94 Punkten, die von der Jury vergeben wurden und für die Teilnahme am Landesentscheid qualifizierten. Dieses Leistungsniveau führte dann beim Landesentscheid dazu, dass das Querflötentrio mit 94 Punkten in seiner Altersklasse nur zwei Punkte hinter dem Landessieger, dem 1. Europamusikzug Dietenhofen, zurücklag. Die drei Musikerinnen (Geburtsjahr 2007) wurden von Corinna Kukuc vorbereitet. (sar)