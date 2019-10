vor 5 Min.

Erlebnisspielplatz ist im Gespräch

Die JWU-Fraktion im Babenhauser Marktrat hat einen Antrag gestellt. Anregungen gibt es im Nachbarort

Ein Erlebnisspielplatz könnte am Gänsberg in Babenhausen entstehen. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion der Jungen Wähler Union (JWU) im Marktrat gestellt. Die Hintergründe: Einerseits seien die auf dem derzeitigen Gänsberg-Spielplatz befindlichen Geräte mittlerweile in die Jahre gekommen. Andererseits werde das Gelände nun nicht mehr als möglicher Standort für den geplanten neuen Kindergarten gehandelt, nachdem sich der Marktrat für das Schlossareal entschieden hatte (wir berichteten). Stattdessen wäre am Gänsberg nun ein „ein größerer Erlebnisspielplatz denkbar“.

Laut Bürgermeister Otto Göppel ( CSU) hatte kürzlich ein Ortstermin in der Nachbargemeinde Kettershausen stattgefunden, wo zuletzt ein neuer Erlebnisspielplatz entstanden war. Wie die dortige Bürgermeisterin Susanne Schewetzky berichtet habe, seien für diesen Spielplatz 80000 Euro in den Haushalt eingestellt worden. „Das ist also durchaus eine größere Summe“, sagte Göppel in der Marktratssitzung und wies auch auf viele ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden der Kettershauser hin. Um im Babenhauser Marktrat über anfallende Kosten sprechen zu können, sei zunächst einmal ein Vorschlag erforderlich, wie der Spielplatz gestaltet sein könnte. Auf dieser Basis könne das Gremium dann über die Maßnahme entscheiden. „Grundsätzlich ist das eine gute Initiative“, sagte Göppel. „Der Platz gibt viele Möglichkeiten her.“

Dem stimmte CSU-Rat Martin Gleich zu. Er selbst sei in dieser Ecke Babenhausen aufgewachsen, sei am Gänsberg etwa Schlitten und Ski gefahren. „Das ist ein ganz tolles Gebiet“, so seine Meinung. Zu bedenken gab er, dass auf dem Gelände viele Bäume stehen, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte. Außerdem wäre es aus seiner Sicht von Vorteil, Parkplätze zu integrieren. (stz)

