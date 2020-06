Ermittlungen nach dem Tod eines Kindes auf Bauernhof dauern an

vor 32 Min.

Die Ermittlungen der Polizei nach dem Tod eines vier Jahre alten Kindes in Buch dauern an.

Plus Der Unglücksfall in Buch, bei dem ein vierjähriges Kind starb, wird weiter untersucht. Das sagt die Polizei über die Dauer der Ermittlungen.

Von Rebekka Jakob

Die Aufarbeitung des tragischen Unglücksfalls auf einem Bauernhof in einem Ortsteil von Buch am vergangenen Freitag wird noch eine Weile andauern. Ein vier Jahre altes Kind ist gestorben, nachdem es in einem Fahrsilo von einem Radlader überrollt worden war. Wir haben darüber berichtet: Tödlicher Unfall in Buch: Kind wird von Radlader überrollt Jetzt laufen die Ermittlungen.

Gutachter wurde eingeschaltet

Neben Einsatzkräften des Bayerischen Roten Kreuzes und einem Rettungshubschrauber waren am Freitag mehrere Streifen der Polizei Illertissen im Einsatz. Bei der örtlichen Dienststelle laufen auch die Ermittlungen in dem Fall weiter, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Es werde noch eine Weile dauern, den genauen Unfallhergang und die Ursache zu ermitteln. Die zuständige Staatsanwaltschaft hatte dazu auch einen Unfallgutachter bestellt. Etwa in zwei Wochen rechnen die Ermittler mit den Ergebnissen.

Trauer um das gestorbene Kind ist groß

Nach wie vor ist die Trauer groß um das Kind, das am Freitagabend in einer Ulmer Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen war. Nach den Worten von Bürgermeister Markus Wöhrle steht der ganze Ort unter Schock. Auch in sozialen Netzwerken, unter anderem auf der Facebook-Seite unserer Zeitung, haben Nutzer der Familie ihr Mitgefühl ausgedrückt.

