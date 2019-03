14:50 Uhr

Erneut schlägt ein Baumhasser in Vöhringen zu

Wieder hat ein Unbekannter in der Stadt sein Unwesen getrieben: Ein Baum wurde gefällt. Die Polizei sucht nun Zeugen – und hofft auch auf „Kommissar Zufall“.

Von Felicitas Macketanz

Erst vor wenigen Tagen wandte sich eine Vöhringerin an unsere Redaktion, weil sie eine Umweltsünde am Sterntalerweg nahe des Kindergartens Rappelkiste entdeckt hatte: Ein oder mehrere Unbekannte hatten, wie berichtet, versucht, Bäume mit Streusalz zu beschädigen. Die Anwohnerin befreite daraufhin, die Pflanzen von dem Salz, um sie vor Schäden zu bewahren. Jetzt gibt es schon wieder einen ähnlichen Fall in der Stadt. In der Nacht auf Donnerstag ist an der Straße Zwischen den Bächen ein Baum komplett gefällt worden. Nach Angaben der Polizei befand sich dieser in einem Garten eines privaten Grundstücks. Bei der Anzeigenaufnahme teilte der Besitzer den Beamten mit, dass bereits vor zwei Wochen an zwei anderen Bäumen auf seinem Grundstück die Rinde auf einer Länge von einem Meter abgeschabt wurde.

Der Chef der Illertisser Polizei, Franz Mayr, kann sich diese „sonderbaren Fälle“, wie er gegenüber unserer Redaktion sagt, nicht erklären. Die Polizisten hielten ihre Augen zwar offen, doch bisher sei kein Tatverdächtiger bekannt, so Mayr. Auch mögliche Zeugen hätten sich bislang noch nicht gemeldet, sagt er.

Streusalz-Attacke in Vöhringen: Keine Spuren

Das Problem – vor allem bei der Streusalz-Attacke: Es fehlten Spuren. Bei Einbrüchen sei es oft so, dass der Täter diese hinterlasse, sei es durch ein Haar am Tatort oder einen Zigarettenstummel auf dem Boden. Doch bei einer Straftat im Freien sei die Situation einfach schwieriger. „Wir haben keinerlei Spurenlage“, sagt Mayr zum Streusalz-Fall. Zudem sei die Anzeige bei der Polizei erst einige Tage nach der Tat erstattet worden. Selbst wenn es Spuren gegeben hätte, waren diese dann nicht mehr vorhanden.

Polizei hofft auch auf „Kommissar Zufall“

Die Polizei hofft nun, dass sich doch noch jemand meldet, der Beobachtungen am Sterntalerweg und an der Straße Zwischen den Bächen gemacht hat. Die erste Tat ereignete sich allem Anschein nach in der Nacht auf den Gumpigen Donnerstag (28. Februar), die zweite in der Nacht auf diesen Freitag, 8. März. Polizeichef Mayr: „Es ist unheimlich schwierig. Aber Kommissar Zufall hilft uns immer wieder Mal.“ Die Hoffnung, die Umweltsünder zu finden, gibt er also noch nicht auf.

Betrunkener Mann verletzt Polizisten in Vöhringen

In Vöhringen sind die aktuellen Vorfälle übrigens nicht die ersten ihrer Art. Schon 2018 wurden Bäume in der Stadt derart beschädigt, dass sie gefällt und durch neue ersetzt werden mussten. Im selben Jahr hatten sich Unbekannte auch in Illertissen und Gannertshofen an Bäumen zu schaffen gemacht. In Gannertshofen hatten Vandalen eine Birke angesägt, sodass sie später wegen des Sturms „Burglind“ umfiel. Der Baum war 15 Meter hoch. Es blieb aber nicht bei der einen Birke. Die Unbekannten beschädigten noch mehr – ein Täter konnte bis heute nicht gefasst werden. Auch vor drei Birken in Illertissen machten die Umweltsünder nicht Halt: In der Nacht zum 1. Mai schnitten Diebe die Bäume an der Franz-Eugen-Huber-Straße ab und nahmen sie mit.

Hinweise: Wer Beobachtungen in Vöhringen gemacht hat, kann diese der Polizei Illertissen melden. Telefonnummer: 07303/96510.

