vor 49 Min.

Erst steht der Pferdestall, dann kommt der Bauantrag

Der Marktrat in Babenhausen hat sich mit dem Bau eines Pferdestalls befasst.

Die Babenhauser Markträte stört das Vorgehen bei der Errichtung eines Pferdestalls im Ort.

Die Reihenfolge stimmt nicht – das wollte die Babenhauser Markträtin Elfriede Rothdach ( CSU) betonen. Denn für üblich wird erst ein Bauantrag eingereicht und danach das entsprechende Bauwerk errichtet. Im Fall eines Pferdestalls war das andersherum: Der steht bereits, um die entsprechende Baugenehmigung allerdings ging es erst in der jüngsten Sitzung des Marktrats. So stand im Grunde zur Debatte, ob der Bau zulässig ist oder ob der Bauherr ihn am Ende gar wieder abbrechen muss.

Bürgermeister Otto Göppel (CSU) erläutert auf Nachfrage unserer Redaktion, dass der Antragsteller offensichtlich davon ausging, dass ein Bauantrag für den neun auf 15 Meter großen Pferdestall nicht erforderlich sei. Das Landratsamt Unterallgäu sei dann auf das Bauwerk aufmerksam geworden und habe dazu aufgefordert, nachträglich einen Antrag einzureichen.

Nach Rücksprache mit der Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt, und unter Berücksichtigung einer bereits bestehenden Maschinenhalle im selben Bereich, könne das Vorhaben voraussichtlich zugelassen werden, informierte Göppel in der Sitzung – sofern eine landwirtschaftliche Privilegierung des Vorhabens vonseiten des Amts für Landwirtschaft bestätigt wird. Der Antragsteller müsse zudem erforderliche naturschutzfachliche Maßnahmen erbringen und sich um einen Retentionsraumausgleich kümmern, zumal sich der Stall in einem Überschwemmungsgebiet bei einem 100-jährlichen Hochwasser befindet.

Josef Deggendorfer (Freie Wähler) wies darauf hin, dass wenige Meter von dem Pferdestall entfernt ein Weiher und damit offenes Grundwasser gelegen ist. „Im Plan ist der Weiher nicht drin“, sagte er und befürchtete, dass das Gewässer dem Landratsamt nicht bekannt sei. Er forderte, dass mögliche Auswirkungen des Stalls auf das Wasser geprüft werden müssten. Dem stimmte Zweiter Bürgermeister Dieter Miller (Freie Wähler) zu: „Die Absicherung des Grundwassers will ich auch geklärt haben.“

Das Gremium entschied sich, seinen Beschluss zum Bauantrag zu vertagen. (stz)

