vor 19 Min.

Erster Schultag in Illertissen: Termine im Überblick

So läuft der erste Schultag in Illertissen ab.

Wann beginnt der Unterricht am Dienstag? Wo treffen sich die Schulanfänger? - So läuft der erste Tag nach den Ferien an den Illertisser Schulen ab.

Das neue Schuljahr beginnt kommenden Woche am Dienstag, 10. September. Auch in Illertissen. Folgenden Schulen haben mitgeteilt, wie der erste Schultag bei ihnen ablaufen wird:

Bischof-Ulrich-Grundschule: Für die neuen Erstklässler der Bischof-Ulrich-Grundschule beginnt der erste Schultag um 8.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche. Um etwa 9.15 findet in der Aula die Begrüßung durch die Schulleitung statt. Für die Schüler der zweiten bis vierten Klasse beginnt der erste Schultag um 7.55 Uhr und endet um 11.15 Uhr. Der ökumenische Schulanfangsgottesdienst für die Klassen zwei bis vier findet am Donnerstag, 12. September, um 8.15 Uhr in St. Martin statt. Für muslimische Kinder aller Klassen findet zur gleichen Zeit ein Gottesdienst in der Moschee statt.

Karl-August-Forster Grundschule Au: Für die Klassen zwei bis vier der Karl-August-Forster Grundschule Au beginnt der Unterricht am ersten Schultag um 7.55 Uhr. Die Schulanfänger und ihre Eltern kommen um 9 Uhr in die Sporthalle der Schule zusammen. Am ersten und zweiten Schultag endet der Unterricht um 11.15 Uhr. Der Schulanfangsgottesdienst findet am Mittwoch, 11. September, um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt statt.

Erhard-Vöhlin-Mittelschule: Die Schüler der Erhard-Vöhlin-Mittelschule begeben sich um 8 Uhr in ihre jeweiligen Klassen. Die neu eintretenden Schüler der 5. Klassen werden um 8.45 Uhr in der Aula begrüßt und in ihre jeweiligen Klassen zugeteilt. Die Schüler ab der 6. Klasse, die ab September erstmals diese Schule besuchen, treffen sich um 8 Uhr in der Aula und werden dann ihren Klassen zugeteilt.

Johannes-von-La Salle-Realschule: An der Johannes-von-La Salle-Realschule beginnt der Unterricht um 7.55 Uhr und endet um 12.15 Uhr. Die neuen Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen und deren Eltern treffen sich zunächst in den Klassenzimmern. Listen hängen am Eingang aus. Der ökumenische Anfangsgottesdienst in der Kollegskirche findet für alle Schüler am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr statt.

Kollegs der Schulbrüder: Für die Schüler des Kollegs der Schulbrüder beginnt der Unterricht um 7.55 Uhr für alle Klassen. Die neuen Fünftklässler und deren Eltern treffen sich ab 7.50 Uhr in der Pausenhalle. Um 8 Uhr findet für die 5. Klassen sowie die Eltern in der Kollegskirche ein Gottesdienst statt. Parkmöglichkeiten gibt es bei der Schule am Nautilla Parkplatz. Der Unterricht endet dann um 13.05 Uhr. (az)

Lesen Sie auch zum Start des neuen Schuljahres außerdem:

Themen Folgen