Es bewegt sich etwas „Auf der Wies“: Pläne für Gesundheitszentrum

So könnte das Gesundheitszentrum mit Frühförderung in Babenhausen aussehen. Die Geschäftsführer betreiben noch weitere Standorte im Unterallgäu.

Plus Ein Gesundheits- und Frühförderzentrum soll im Ortskern von Babenhausen entstehen - und eine Baulücke verschwinden. Was geplant ist.

Von Sabrina Karrer

Eine Baulücke mitten in Babenhausen wird verschwinden: Ein Gesundheitszentrum soll auf einer brachliegenden Fläche „Auf der Wies“ entstehen. Zudem sind Angebote zur Frühförderung von Kindern in dem Neubau vorgesehen. Der Marktrat hat dem Vorhaben in dieser Woche zugestimmt.

Schon bisher gibt es ein Gesundheitszentrum in Babenhausen, nämlich im Gebäude des Kreisseniorenwohnheims Sankt Andreas „Am Espach“. Ein Frühförderzentrum befindet sich an der Krumbacher Straße. Nun sollen beide Einrichtungen unter ein Dach ziehen.

Von Physiotherapie bis Logopädie

Durch das Bauprojekt werden drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Einerseits wird den Einrichtungen, die aktuell räumlich an ihre Grenzen stoßen, mehr Platz zur Verfügung stehen, wie einer der Geschäftsführer, Dieter Vingerhoed, sagt. Andererseits könne man in einem Neubau die eigene Philosophie viel besser umsetzen als in vorgefundenen örtlichen Gegebenheiten. „Wir wollen unseren Patienten und Mitarbeitern ein schönes Ambiente bieten und Räume, in denen wir uns weiterentwickeln können“, sagt Vingerhoed.

„Auf der Wies“ in Babenhausen, auf Höhe der Hausnummer 17, soll ein Neubau entstehen. Bild: Sabrina Karrer

Etwa 40 Mitarbeiter sollen in dem Neubau tätig sein – in den Bereichen Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Osteopathie, Fitness und Ernährung sowie in der Frühförderung, die das Anliegen hat, Kinder mit Unterstützungsbedarf auf verschiedenen Ebenen auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten.

Darüber hinaus sei es eine „Herzensangelegenheit“, mitten in den Markt zu ziehen und den Ortskern auf diese Weise zu beleben, der aus Vingerhoeds Sicht viel Potenzial hat. Immerhin werde schon seit Jahren darüber gesprochen, dass „Auf der Wies“ etwas passieren müsse. Die Hoffnung dahinter: „Wenn einer anfängt, ziehen meistens auch andere nach“, sagt er.

Aufschwung für den Babenhauser Ortskern erhofft

Ähnliches ist von Bürgermeister Otto Göppel zu vernehmen: Er verspricht sich von dem Gesundheits- und Frühförderzentrum „einen Frequenzbringer“. Marktrat Benedikt Neubauer nannte die Baupläne ein willkommenes Zeichen dafür, „dass sich etwas bewegt im Ort“.

Anfang 2020 hatte es der Marktrat schon mit einer entsprechenden Bauvoranfrage zu tun. Die nun eingereichten Pläne unterscheiden sich nur in einem Punkt: Statt drei Vollgeschosse ist noch ein viertes, zurückversetztes Geschoss mit zwei Penthouse-Wohnungen vorgesehen. Auch rund 30 Parkplätze sollen auf dem Gelände nahe dem Mühlbach entstehen.

Nach dem positiven Marktratsbeschluss befasst sich das Landratsamt mit den Plänen. Der Bau soll laut Vingerhoed so bald wie möglich starten und bestenfalls nicht länger als ein Jahr dauern.

