31.12.2019

Es führt wieder eine Brücke über den Mühlbach

In Untereichen geht es gut voran

Einen richtigen Schub hat es im alten Jahr noch im Hinblick auf den Baufortschritt und die Sanierung der Mühlbachstraße in Untereichen getan. Die neue Mühlbachbrücke ist bereits eingebaut und auch befahrbar.

Die Mühlbachstraße selbst konnte bereits in Teilbereichen noch mit einer Asphalt-Tragschicht versehen werden. Der Einbau des Schmutzwasserkanals samt Trinkwasserleitung und der Hausanschlüsse ist bereits abgeschlossen. Letztlich werden rund 800 Meter in der Straße Kanalleitung verlegt. Der Zweite Bürgermeister der Marktgemeinde, Ernst Wüst, teilte auf Anfrage mit, dass die Mühlbachstraße ab sofort wieder befahrbar ist.

Dann werden die Geländer an Brücke und Bach entlang der neuen Mühlbachstraße angebracht und auch die Asphaltierungsarbeiten und die Restarbeiten an den Randstreifen fortgeführt. Da am Bach entlang der Illertisser Straße bis zur Bahnlinie künftig ein neuer Gehweg vorgesehen ist, musste die Uferseite befestigt werden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse war dies keine leichte Aufgabe für die Bauarbeiter. Letztlich lagen eine Gasleitung und weitere Versorgungsleitungen bereits am Bach entlang im Boden. Hier durfte es zu keinen Beschädigungen kommen. Die Bauarbeiten werden je nach Witterung zu Beginn des nächsten Jahres fortgeführt. (sar)