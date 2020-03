16.03.2020

Es geht in die dritte Amtszeit

Kirchhaslach wählt Franz Grauer

Wenn das kein überwältigender Vertrauensbeweis ist: Mit einem Wählervotum von 97,79 Prozent der gültigen Stimmen haben die Bürger von Kirchhaslach und den Ortsteilen ihrem amtierenden Bürgermeister Franz Grauer wieder ihr Vertrauen geschenkt. Mit diesem Ergebnis tritt der 54-jährige optimistisch und voller Elan seine dritte Amtsperiode an. „Ich werde mich auch in den nächsten Jahren mit aller Energie in die anstehenden Aufgaben der Gemeinde hineinhängen“, sagte er.

Grauer ist 2008 als Nachfolger von Johann Bertele zum Bürgermeister gewählt worden. Nachdem er bereits 2014 mit überwältigendem Ergebnis von fast 99 Prozent im Amt bestätigt wurde, hatte ihn jetzt die Einheitsliste „Freie Wählerschaft und CSU Kirchhaslach“ als einzigen Kandidaten nominiert. Gemeinsam mit seinem neu formierten Ratsgremium möchte er auch künftig mit Kräften daran arbeiten, das Leben im Ort attraktiv zu machen. „Auch in den kommenden Jahren stehen viele Aufgaben an“, sagt Grauer. Als vorrangige Maßnahmen nennt er die Sanierung der Gemeindestraßen und die Instandsetzung der Kirchhaslacher Friedhofsmauer. (clb)

