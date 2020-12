vor 33 Min.

„Es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an“

Bürgermeister Michael Neher appelliert an die Vöhringer

Ab heute befindet sich der Freistaat erneut im Katastrophenfall – dem zweiten in diesem Jahr. Die in den vergangenen Wochen gerade in Bayern stark gestiegenen Infektionszahlen machten dies unausweichlich. Der 7-Tages-Inzidenzwert pro 100000 Einwohner im Landkreis Neu-Ulm lag für einige Tage bei mehr als 200.

Der Vöhringer Bürgermeister sagt dazu: „Wir haben es leider kommen sehen und daher schon frühzeitig alle öffentlichen Veranstaltungen wie den Adventsmarkt, die Nikolaus-Aktion für Kinder, das Kinderfeuerwerk und das Jahresabschluss-Schießen, in unserer Stadt abgesagt.“ Er bedauere diese Maßnahmen zwar sowohl persönlich als auch für die Vereine, Firmen und Bürger, so Neher. Doch seien dies offensichtlich eine der wenigen Maßnahmen, mit denen die Stadt mit dazu beitragen könne, der Corona-Pandemie entgegenzutreten. Er appelliert an die Vöhringerinnen und Vöhringer, sich strikt an die Vorgaben und Beschränkungsregeln zu halten: „Helfen Sie mit, diese Krise so schnell wie möglich zu überwinden. Es kommt einmal mehr auf das Verhalten jedes Einzelnen an.“

Das Rathaus ist daher bis auf Weiteres nur mit Termin und in dringenden Fällen für Bürger geöffnet. Termine können unter Stadtverwaltung@voehringen.de oder unter der Telefonnummer 07306/96220 vereinbart werden. Zwischen Weihnachten und Silvester ist das Rathaus für den gesamten Bürgerverkehr geschlossen. Es gibt einen telefonischen Notdienst nur für dringende standesamtliche Angelegenheiten unter 07306/9622-32. Die Stadtbücherei muss geschlossen bleiben. Online-Ausleihe ist jedoch möglich. Mehr dazu steht unter stadtbuecherei.voehringen.de (az)

