16:03 Uhr

Essen angebrannt: Feuerwehr rückt in Illertissen aus

Feueralarm in Illertissen: Am Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in der Reichenberger Straße ausgerückt.

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag in die Reichenberger Straße ausgerückt. Der Einsatz konnte schnell beendet werden.

Feueralarm in Illertissen: Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr ist die Feuerwehr zu einem Wohnhaus in der Reichenberger Straße ausgerückt. "Rauch aus dem Dach" war von Anwohnern gemeldet worden. Dies bestätigte die Illertisser Polizei auf Anfrage. Löschkräfte drangen mit Atemschutz in das Gebäude ein. Schnell stellten sie die Ursache fest: Es handelte sich um ein angebranntes Essen auf einem Herd.

Brand in Wohnhaus in der Reichenberger Straße in Illertissen

Der Löscheinsatz, bei dem auch die Drehleiter der Feuerwehr Illertissen vor Ort war, konnte demnach schnell beendet werden. In dem Haus hatten sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte keine Menschen aufgehalten. (az)

