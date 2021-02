vor 36 Min.

Etwa 12.000 Euro Schaden durch Verkehrsunfall an Autobahnunterführung

Ein Unfall im Begegnungsverkehr hat sich zwischen Witzighausen und Illerberg ereignet. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf der Kreisstraße NU9 hat sich am Freitagmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei bei ihren ersten Ermittlungen feststellte, fuhr ein Fahrzeugführer von Witzighausen in Richtung Illerberg und zeitgleich ein anderer Fahrer in die entgegengesetzte Richtung. An der Autobahnunterführung hätten beide Fahrer vermutlich gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen, so die Polizei. Beide Fahrzeuge kamen jeweils zu weit in die Straßenmitte, sodass sie sich streiften.

Die Kreisstraße war wegen des Unfalls kurzzeitig gesperrt

Nach den Worten der Polizei entstand "ein nicht ganz unerheblicher Sachschaden" an der jeweiligen linken Fahrzeugseite. Der gesamte Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 12.000 Euro belaufen. Die Kreisstraße wurde kurzzeitig gesperrt. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, können sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter Telefon 07307/96510 melden. (AZ)

