Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim kommt zur Musiknacht

Plus Der singende Friseur Mike Häberle organisiert eine Party in Illertissen. Auftreten sollen sieben Sänger – und der ehemalige Bordellchef Bert Wollersheim.

Die Vorfreude ist kaum zu überhören, wenn der singende Friseur Mike Häberle über seine Pläne für die Illertisser Musiknacht spricht: „Das wird eine Mega-Party“, sagt er. Und: „So etwas hat Illertissen noch nicht gesehen.“ Gemeinsam mit der Grillkochschule Iller-Factory will der Schlagersänger auf deren Areal eine große Sause mit Promifaktor veranstalten. Mit dabei sollen der aus dem TV bekannte Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim und seine Frau Ginger Costello sein. Den kennt Häberle von einem Auftritt im Düsseldorfer Karneval: „Wir haben den halben Abend gequatscht, menschlich ist er ein Supertyp“, sagt der 29-Jährige, der in Illertissen wohnt und in Neu-Ulm einen Friseursalon betreibt. Geht es nach ihm, soll Wollersheim in Illertissen einen glamourösen Auftritt hinlegen. Häberle plant Großes.

Was bei Häberles "Shownacht" geboten sein wird

Es könnte die größte Party innerhalb der Musiknacht werden: Eine Freifläche mit Platz für rund 300 Besucher wurde angemietet, im beheizten Zelt wartet eine Cocktailbar. Je nach Wetterlage könnte ein Beamer das Geschehen der als „Shownacht“ betitelten Veranstaltung nach außen übertragen – falls es drinnen zu voll sein wollte. Etwa 30 Mitarbeiter werden für einen reibungslosen Ablauf sorgen, die Vorbereitungen laufen bereits seit einigen Wochen. „Ein Megaevent“, schwärmt Häberle.

Er holt Wollersheim nach Illertissen: Der singende Friseur Mike Häberle.

Die seit drei Jahren bestehende Iller Factory nimmt zum ersten Mal an der Musiknacht teil: Im vergangenen Jahr habe man sich die Veranstaltung angeschaut und sei zu dem Entschluss gekommen, mitmachen zu wollen. „Wenn, dann gleich richtig“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Marco Stolze. Deshalb lässt man sich die Shownacht wohl einiges kosten. Die meisten Künstler erhalten Gagen, wie es für solche Auftritte in der Branche üblich ist. Das soll über den Getränkeverkauf wieder eingenommen werden, denn der Eintritt ist bei der Musiknacht für die Besucher grundsätzlich frei. „Es ist natürlich auch eine gute Werbung für uns“, sagt Stolze.

Bert Wollersheim lobte den Auftritt des singenden Friseurs

Den Kontakt zu Bert Wollersheim hat Mike Häberle selbst geknüpft: Kennen gelernt hätten sie sich bei einer Karnevalsparty in Düsseldorf, wo Häberle als Mike van Hyke gesungen hat. Wollersheim habe seinen Auftritt gelobt: „Du bist ja eine richtige Rakete.“ Sie hätten sich unterhalten, Handynummern ausgetauscht. Häberle spricht in den höchsten Tönen von der Ex-Rotlichtgröße: „Er ist hilfsbereit und ehrlich und hat das Herz einfach am rechten Fleck.“ Wollersheim habe gleich zugesagt, Häberle einmal zu besuchen. Nun ist es soweit.

Prominenter Besuch hat sich zur Musiknacht in Illertissen angekündigt: Der ehemalige Rotlichtkönig Bert Wollersheim. Bild: Wolfgang Kumm/dpa

Das Ganze sei freilich vertraglich festgezurrt, sagt Häberle. „Ansonsten wäre das zu riskant, wir werben ja auch mit unserem Besuch.“ Der Friseur wird seinen prominenten Bekannten am Tag der Musiknacht (Mittwoch, 2. Oktober) selbst vom Flughafen in Stuttgart abholen. Um 16 Uhr ist eine Autogramm-Stunde im Salon in Neu-Ulm vorgesehen, danach geht es in die Vöhlinstadt – standesgemäß in einer Stretch-Limousine, wie Häberle sagt.

Wollersheims Frau Ginger Costello (Promi Big Brother) wird in Illertissen singen

Während Wollersheims Frau Ginger Costello, 33, in Illertissen als Sängerin auftreten soll, werde Wollersheim selbst „einfach da“ sein. Mit den Besuchern reden, Autogramme geben und für Fotos zur Verfügung stehen. „Er ist ganz natürlich und hat keine Starallüren“, sagt Häberle über den 68-Jährigen. Glaubt man den Medienberichten, hat der eine bewegte Geschichte hinter sich. Demnach schnitt der gelernte Friseur aus Bonn früher Prominenten die Haare, knüpfte Kontakte zur Rotlichtszene und betrieb später Bordelle. Er soll auch im Gefängnis gesessen haben und insolvent gewesen sein. Vor einigen Jahren zeigte ein Privatsender eine Fernsehshow über „Deutschlands wohl kultigsten Bordellchef“. Seine jetzige Partnerin Ginger Costello heißt bürgerlich Yvonne Schaufler, und war kürzlich in der Show „Promi Big Brother“ zu sehen.

Tausende Gäste werden zur Musiknacht am 2. Oktober erwartet. Bild: Wolfgang Kumm/dpa

Neben dem schillernden Paar werden weitere Künstler in Illertissen erwartet. Der wohl Bekannteste ist der Popsänger Michael Fischer, ein guter Freund von Häberle. Jener trete regelmäßig bei Partys auf Mallorca auf, sei bekannt aus dem ZDF-Fernsehgarten und „geht richtig ab“. Auch Schlager werden zu hören sein, dafür sorgen Lorena Bonura aus Burladingen, Benjamin Engel aus Kempten, Lisa Heider aus Berlin, „Seventino“ aus Sigmaringen und Mike van Hyke selbst.

Kommt nächstes Jahr Nino de Angelo

„Da wird was los sein“, freut sich Häberle, der mit der Musiknacht die anstehende Veröffentlichung seines ersten Albums feiert. Durchatmen will er nach der Party nicht: Für die Musiknacht 2020 hegt er schon neue, große Pläne. Dann will er versuchen, den Schlagersuperstar Nino de Angelo (Jenseits von Eden) nach Illertissen holen. „Es wäre klasse, wenn er zu uns kommt.“

