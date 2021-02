vor 17 Min.

Experte gibt Tipps in Winterrieden: So können Privatleute Energiekosten sparen

Plus Strom, Heizung, Dämmung: Bürger aus dem Raum Babenhausen können sich künftig in Winterrieden rund um die Themen Energiesparen und Förderungen beraten lassen.

Von Claudia Bader

Die Energiekosten machen einen immer größeren Anteil im Budget privater Haushalte aus. "Allein in den zurückliegenden 15 Jahren haben sie sich fast verdoppelt“, informiert Energieberater Artur Mannchen. Da die Ressourcen von Erdöl, Erdgas und Kohle begrenzt sind, sei derzeit auch kein Ende der Kostensteigerung in Sicht. Deshalb lohne es sich, sowohl den Stromverbrauch als auch die Heizungs- und Regelungstechnik sowie die Wärmedämmung eines Gebäudes genauer unter die Lupe zu nehmen und sich über Fördermöglichkeiten zu informieren, sagt der Fachmann. Das geht nun in Winterrieden.

An jedem ersten und dritten Donnerstag des Monats bietet Artur Mannchen im Winterrieder Rathaus für Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen eine kostenlose Energieberatung an. Bild: Claudia Bader

Künftig bietet Mannchen an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat in der Zeit von 16 bis 19 Uhr im dortigen Rathaus eine kostenlose Energieberatung für Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen an. Anfang Februar ist dieser gemeinsame Service der Verbraucherzentrale Bayern und des Energie- und Umweltzentrums Allgäu (Eza) von Babenhausen nach Winterrieden umgezogen. Bürgermeister Hans-Peter Mayer sagt: "Bei der Nutzung erneuerbarer Energien ist unsere Gemeinde vielen anderen Kommunen ein gutes Stück voraus.“ Rein rechnerisch wird im Ort derzeit mit Photovoltaik- und Biogasanlagen eineinhalb Mal so viel Strom erzeugt, wie das Dorf selbst benötigt. Mit der Leitungsverlegung für ein Nahwärmenetz sei auch in Sachen regenerative Wärmeerzeugung mittlerweile viel erreicht worden.

"Mit oft wenigen Handgriffen und kleinen Veränderungen kann jeder seinen Wohnkomfort kostengünstig erhöhen und gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck minimieren“, sagt Mannchen. Da zum Beispiel der Stromverbrauch gut ein Drittel der gesamten Energiekosten eines Haushalts ausmache, lohne es sich, ihn im Auge zu behalten. Die richtige Wahl beim Kauf elektrischer Geräte, ein bewusster Umgang damit und das Vermeiden von Leerlaufverlusten könnten die Stromrechnung erheblich senken. Aber auch durch bewusstes Heizen und effektives Lüften ließen sich Energiekosten vermeiden und das Wohlbefinden steigern, weiß der Experte.

Energiesparen: Kleine Veränderungen können eine große Wirkung haben

"Der Gesetzgeber hat die Notwendigkeit von Heizungserneuerungen erkannt und fordert diesbezüglich mehr Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien ein“, so Mannchen weiter. Deshalb müssten seit 2015 in vielen Gebäuden Öl- und Gasheizungen, die älter als 30 Jahre sind, ausgetauscht werden. Belohnt werde die Investition in effiziente Heiztechniken durch Förderprogramme. Als Energieberater könne er nicht nur Bauherren diesbezüglich genauer informieren, sagt er: "Wer zum Beispiel ein älteres Haus gekauft hat, kann einen individuellen Sanierungsplan erstellen, der ebenfalls gefördert wird.“ Bei einer Vor-Ort-Beratung im Rahmen eines Energie-Checks falle teilweise eine geringe Eigenbeteiligung an. "Beim Termin wird der Energieberater die Situation fachmännisch analysieren und auf individuelle Schwachstellen und Fragen eingehen", sagt Mannchen.

Da sich immer mehr Bauherren und Hausbesitzer mit der Installation einer "sauberen“ Solarthermie-Anlage auf dem Dach beschäftigen, bieten die Energieberatungsstelle und Eza auch in diesem Bereich ihre Unterstützung an. Mit Ausnahme von Telefon- und Onlineberatungen sei für sämtliche Angebote eine Terminvereinbarung notwendig. Dies ist im Rathaus Winterrieden unter der Telefonnummer 08333/8408 möglich.

