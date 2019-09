06:00 Uhr

Exponate aus aller Welt: Zaiertshofer Familie hat ein Faible für Steine

Familie Köstenbauer aus Zaiertshofen teilt ihre Leidenschaft für Mineralien in einem privaten Museum. Am Tag der offenen Tür tischt sie unter anderem ein „Steinbüffet“ auf.

Von Claudia Bader

Die Wurst und verschiedene Pasteten bestehen aus Achat und Jaspis, der Schimmelkäse aus Opal, die Knödel aus Sandstein und die Kuchen aus einem Mix von Edelsteinen. Die funkelnden Eiswürfel sind eigentlich Bergkristalle, der Kandiszucker versteinertes Baumharz. Das „Edelsteinbüffet“ ist einer von vielen Blickfängen in der Steinguckerei, dem Privatmuseum der Familie Köstenbauer in Zaiertshofen. Beim Tag der offenen Tür gab es einiges zum Betrachten und Staunen.

Zahlreiche Besucher, darunter viele Familien mit Kindern, nutz-ten die Gelegenheit, einen Einblick in die faszinierende Welt der Mineralien aus aller Welt zu gewinnen. „Jeder Stein oder Kristall ist Natur pur, ein Wunder für sich“, sagt Christian Köstenbauer. Gemeinsam mit seiner Frau Annette und Tochter Nila ist er im Jahr 2013 in das ehemalige Bauernhaus an der Zaiertshofer Ortsstraße gezogen. In die Scheune des Ende des 19. Jahrhunderts errichteten landwirtschaftlichen Anwesens haben die Eheleute private Ausstellungsräume mit Vitrinen eingebaut. Die daraus in den unterschiedlichsten Farben und Schattierungen glitzernden Mineralien – von A wie Aquamarin bis Z wie Zirkon – können auf Anfrage auch von Besuchern bewundert werden.

Allein in einem Handy sind mindestens zehn unterschiedliche Mineralien integriert

Um ihre Besucher aktiv an die Schätze der Erde heranzuführen, nahmen sich die Eheleute Köstenbauer an zwei Tagen Zeit, Namen und Ursprung der unzähligen Exponate aus aller Welt zu erklären. Zum Beispiel der Stromatolithe. Diese biogenen Sedimentgesteine sind vor rund 500 Millionen Jahren infolge des Wachstums und Stoffwechsels von Mikroorganismen auf einem Meeresboden entstanden. Sie bestünden oft aus sehr fein geschichtetem Kalkstein, erläuterte der Experte. Auch Amethyst-Rosen, Turmaline, Fluorit und Calcit in den unterschiedlichsten Farbschattierungen und Größen sowie Fossilien als Zeugnis vergangenen Lebens luden zum näheren Betrachten ein. Ebenso versteinertes Holz – zum Beispiel aus der Araukarie, einem tannenähnlichen Nadelbaum aus den Anden, den man auch in Lindau am Bodensee findet.

Auch versteinertes Holz ist in dem Museum zu sehen. Bild: Claudia Bader

Um Interessierte an der Faszination dieser Erdschätze teilhaben zu lassen, planen die Besitzer der Steinguckerei auch künftig Sonderausstellungen. Neben dem „Edelsteinbüffet“, das im Oktober wieder auf Deutschlandreise geht, präsentiert Annette Köstenbauer versteinerte Pilze des Waldes.

Ihr Ehemann, der seit mehr als zwei Jahrzehnten ästhetische Mineralien und Kristalle sammelt und auch Universitäten und Museen damit beliefert, hat schon eine weitere Idee: Da allein in einem Handy mindestens zehn unterschiedliche Mineralien integriert sind, möchte er diese vor Augen führen und gleichzeitig zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde anregen.

Kontakt:Wer mehr über das Privatmuseum der Familie Köstenbauer in Zaiertshofen erfahren möchte, kann dies über die Internetseite www.steinguckerei.com oder über Facebook tun. Besichtigungen sind auch nach telefonischer Anmeldung unter 08282/8905471 möglich.

