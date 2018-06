vor 55 Min.

FV Illertissen siegt beim SV Egg

Knapp war das nicht: Mit einem 6:2 gewannen die Illertisser gegen die Konkurrenten. Am Freitag geht es schon gegen den nächsten Gegner.

Im zweiten Vorbereitungsspiel kam Regionalligist FV Illertissen beim SV Egg zu einem standesgemäßen 6:2 (2:1). Das Trainergespann Markus Schaich und Hubert Renzhofer hatte bis auf Burak Coban alle Neuzugänge eingesetzt, auch ein Testspieler war mit dabei. Kapitän Manuel Strahler musste verletzungsbedingt passen.

Der SV Egg ging in Führung, als Simon Schropp in der zweiten Minute einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. Justus Riederle hatt Manuel Schedel gefoult. Nach einem gefährlichen Volleyschuss von Markus Bolkart schaffte der FVI in der 18. Minute durch einen Testspieler das 1:1. Wenige Minuten vor der Pause gelang Philipp Strobel die verdiente 2:1-Führung. Zur Pause wurde kräftig durchgewechselt und der neu ins Spiel gekommene Armin Rausch schraubte mit drei Toren das Ergebnis hoch (48./88./89.). Dazwischen hatte der Gastspieler noch ein weiteres Tor erzielt. Auf Seiten der Gastgeber konnte Manuel Schedel in der 86. Minute zwischenzeitlich auf 2:4 verkürzen.

Am Freitag geht es für die Illertisser bereits weiter. Sie treten um 19 Uhr beim Bayernligaabsteiger TSV Landsberg an. Dorthin ist übrigens ein alter Bekannter, nämlich der Memminger Spielmacher Muriz Salemovic als Spielertrainer gewechselt. Mit Sebastian Bonfert , Andreas Fülla und neu David Anzenhofer findet man dort noch weitere ehemalige Spieler des FC Memmingen vor.

