12:00 Uhr

Fahrer übersieht in Oberschönegg 16-Jährige auf Roller und flüchtet

In Oberschönegg kam es beinahe zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller. Die jugendliche Rollerfahrerin stürzte dabei.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag eine 16-jährige Rollerfahrerin übersehen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer auf dem Stolzenhofer Weg in Oberschönegg unterwegs, wo er auf Höhe der Kirche nach links in die Hauptstraße einbog. Dabei übersah er eine 16-Jährige, die mit einem Roller die Hauptstraße in Richtung Dietershofen entlangfuhr. Die Rollerfahrerin wäre also vorfahrtsberechtigt gewesen.

Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, musste die Rollerfahrerin eine Vollbremsung durchführen. Dabei stürzte die Jugendliche und verletzte sich leicht. Sie erlitt Schürfwunden am Bein und ein Halswirbelschleudertrauma.

Am Roller entstand laut Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Obwohl der Pkw-Fahrer die gestürzte Rollerfahrerin bemerkt haben muss, fuhr er weiter. Das Auto soll laut Zeugenaussage ein Seat Leon gewesen sein. Der Wagen sei silbern gewesen und habe ein Kennzeichen, das mit MN beginnt. (az)

Hinweise zum Fahrer und zu dem Unfall nimmt die Polizei in Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 entgegen.

Lesen Sie aus dem Polizeibericht außerdem:

Themen Folgen