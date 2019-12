vor 23 Min.

Fahrerin missachtet in Illertissen Vorfahrt und rammt Auto

Eine 19-Jährige hat am Montagabend einen Unfall verursacht, als sie mit ihrem Auto auf der Gannertshofer Straße in Illertissen unterwegs war.

Eine 19-Jährige hat am Montagabend einen Unfall verursacht, als sie mit ihrem Auto auf der Gannertshofer Straße in Illertissen unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wollte sie an der Einmündung zur Graf-Kirchberg-Straße nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt. Sie prallte in ein anderes Auto.

Unfall in Illertissen: 3500 Euro Sachschaden

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 3500 Euro. Die Unfallverursacherin erwartet ein Bußgeldverfahren. (az)

