vor 8 Min.

Fahrrad und Mofa stoßen zusammen: Zwei Verletzte

Ein Fahrradfahrer und ein Mofa sind am frühen Montagnachmittag in der Bahnhofstraße in Illertissen zusammengestoßen

In Illertissen ist es vor dem Bahnhof zu einer Kollision gekommen. Ein junger Radfahrer wollte abbiegen - und übersah ein Mofa.

Ein Fahrradfahrer und ein Mofa sind am frühen Montagnachmittag in der Bahnhofstraße in Illertissen zusammengestoßen: Ein elfjähriger Bub und ein 15-jähriges Mädchen wurden dabei leicht verletzt.

Unfall vor dem Bahnhof Illertissen: Mofafahrerin wollte überholen

Wie die Polizei mitteilt, war der Junge auf seinem Fahrrad in nördlicher Richtung unterwegs und wollte auf Höhe des Bahnhofs nach links abbiegen – wohl ohne dies vorher durch Handzeichen und entsprechendes Einordnen anzukündigen. So kam es zur Kollision mit einer 15-jährigen Mofafahrerin, welche das Fahrrad in jenem Moment überholen wollte. Beide stürzten und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst wurde nach Angaben der Polizei nicht benötigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 200 Euro. (az)

