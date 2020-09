vor 23 Min.

Fahrradfahrer stoßen frontal zusammen: Kind und Mann verletzt

Zwei Radfahrer sind in Altenstadt zusammengestoßen.

Ein Bub und ein Mann sind bei einem Fahrradunfall in Altenstadt verletzt worden.

Ein Kind und ein Mann sind am Dienstag bei einem Fahrradunfall in Altenstadt verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Bub gegen 17.45 Uhr auf dem Fahrradweg entlang der Oberbalzheimer Straße. Als ihm ein 62-jähriger Radfahrer entgegenkam, riss er aus bislang unbekannter Ursache am Lenker und kam auf die Gegenfahrspur. Die beiden stießen frontal zusammen und stürzten.

Dabei zogen sich sowohl der Bub als auch der 62-Jährige „nicht unerhebliche Verletzungen“ zu, so die Polizei. Das Kind wurde in einem Krankenhaus behandelt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Die Polizei Illertissen sucht Zeugen des Unfallgeschehens und nimmt Hinweise unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (az)

