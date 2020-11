12:14 Uhr

Fahrradfahrer wird bei Unfall in Illerrieden leicht verletzt

Obwohl er noch bremste, konnte ein Fahrradfahrer am Dienstagmorgen in Illerrieden eine Kollision mit einem Auto nicht mehr verhindern.

Am frühen Dienstagmorgen ist in Illerrieden ein Radfahrer mit einem Auto kollidiert. Die Verkehrspolizei Laupheim hat Ermittlungen aufgenommen.

Ein Unfall, an dem ein Autofahrer und ein Radfahrer beteiligt waren, hat sich am frühen Dienstagmorgen in Illerrieden ereignet. Nach Polizeiangaben war ein 38-jähriger Autofahrer gegen 6.15 Uhr aus Richtung Vöhringen kommend in der Dorndorfer Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Beurener Straße übersah er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus

Der 53 Jahre alte Radfahrer bremste noch, konnte aber eine Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Auto entstand nur geringer Schaden. Er beläuft sich auf wenige hundert Euro. (az)

