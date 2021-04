Fahrradfahrerin wird durch Unfall in Dietenheim verletzt

Ein Autofahrer hat in Dietenheim die Vorfahrt einer Radlerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Frau stürzte.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch in Dietenheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, war gegen 14 Uhr ein Mercedes in der Gießenstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte der Fahrer nach links in die Illertisser Straße abbiegen. Auf die Vorfahrt einer Radfahrerin hat der 26-Jährige dabei nicht geachtet. Die Frau fuhr vom Röseweg aus an der Kreuzung geradeaus in Richtung Gießenstraße. Das Auto prallte gegen die Radfahrerin. Die 58-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung benötigte sie jedoch nicht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen ist laut Polizei gering. (AZ)

