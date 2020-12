vor 57 Min.

Fahrradstadt Vöhringen? Das sieht das neue Konzept vor

Plus In den kommenden Jahren will die Stadt ein Radkonzept umsetzen. Manchem geht der Vorschlag nicht weit genug. Nicht mehr so viel Rücksicht für Autofahrer, fordert ein Stadtrat.

Von Franziska Wolfinger

Fahrradstadt Vöhringen? Wenn es nach der SPD geht, sollte die Antwort auf diese Frage bald „Ja!“ lauten. Die Fraktion hatte im Mai dieses Jahres die Erstellung eines Radverkehrskonzepts gefordert und einen entsprechenden Antrag mit vielen eigenen Vorschlägen für neue Radwege und Fahrradstraßen gestellt. Mitglieder der Fraktion bekräftigen: Der Fahrradfahrer soll künftig im Mittelpunkt stehen.

Radkonzept wird Teil des Straßenbauprogramms

Nach dem Antrag der SPD hatte sich die Stadtverwaltung der Sache angenommen und ein Wegenetz für Radfahrer in der Kernstadt und den Ortsteilen erarbeitet. Umgesetzt werden soll das Konzept sukzessive mit dem allgemeinen Straßenbauprogramm. Erst wenn es an die konkrete Umsetzung geht, soll festgelegt werden, wie die Radfahrer an den betreffenden Stellen in den Verkehr integriert werden. Dann wird entschieden, ob die Straße beispielsweise nur einen Schutzstreifen bekommt oder zur Fahrradstraße wird. Letzteres sei nach jetzigem Stand für einen Teil der Wielandstraße und für die Weidachgasse denkbar. Fahrradfahrer hätten dort dann Vorrang und dürften beispielsweise auch nebeneinander fahren, während Autos die Fahrradstraße nur dort nutzen dürfen, wo es explizit erlaubt ist.

Dieses Konzept stellten Vertreter der Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses vor. Die lange Diskussion im Anschluss zur Präsentation zeigte, wie wichtig den Stadträten das Thema Radverkehr ist. So hatten sie einige konkrete Anregungen: Georg Thalhofer kritisierte, dass Teile der Schützstraße und der Wiesgehrenweg in Illerberg („der steilste Buckel im Dorf“) für Radfahrer ohne E-Bike eher ungeeignet seien. Die Verwaltung hatte diese Variante gewählt, weil dort weniger Autoverkehr unterwegs sei. Markus Harzenetter (Grüne) schlug vor, die Straße Am Bahndamm in Vöhringen mit aufzunehmen. Dieser wenig befahrene Weg sei gut geeignet.

Es soll um den Radfahrer, nicht um den Autofahrer gehen

Deutliche Worte in dieser eigentlich harmonischen Diskussion darüber, was man Radfahrern Gutes tun könnte, fand Ludwig Daikeler (SPD). Ihm gehen die Bestrebungen nicht weit genug. „Mir geht das schon wieder in eine falsche Richtung. Wir dürfen nicht versuchen, die Radfahrer auf die wenig befahrenen Straßen zu holen.“ Daikeler forderte progressives Vorgehen, das die Bedingungen für Radfahrer verbessert und nicht wieder Rücksicht auf die Autofahrer nimmt. Seine Kritik richtete sich dabei weniger gegen die Stadtverwaltung, deren Konzept Daikeler grundsätzlich befürwortet. Sie war mehr ein Appell an seine Stadtratskollegen, den Radfahrer in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen zu stellen.

Werner Zanker äußerte die Befürchtung, dass die Umsetzung im Zuge des Straßenausbauprogramms nicht zügig genug vorangeht. „Da stehen Projekte drin für 2023ff. Da werden manche Sachen bis zum St. Nimmerleinstag verschoben.“

Markus Harzenetter regte an, ein pädagogisches Konzept zu erstellen, mit dem Kinder und Jugendliche an das Thema Radfahren herangeführt werden und das die sichereren Nebenstrecken bekannter macht.

Das ist noch geplant

Außer dem Wegekonzept hat die Stadt noch folgende Maßnahmen vorgeschlagen, um das Radfahren in Vöhringen attraktiver zu machen: E-Bike-Ladestationen, witterungsfeste Abstellmöglichkeiten an öffentlichen Gebäuden, witterungsfeste und zusätzlich gesicherte Abstellmöglichkeiten an Bahnhof und Pendlerparkplätzen und Mieträder, insbesondere Elektro-Lastenräder.

Mit ihrer Fahrradpolitik will die Stadt das Radfahren in Vöhringen nicht nur angenehmer machen. Sie soll Menschen aufs Rad bringen, die es bislang nicht nutzen. Und zwar nicht nur als Wochenendhobby, sondern auch im Alltag. Ein Blick auf die jetzige Verkehrssituation in Vöhringen zeigt: Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.

