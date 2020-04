vor 27 Min.

Fahrstreifen der A7 nach Unfall vorübergehend gesperrt

Wegen eines Unfalls wurden am Freitagabend auf der A7 bei Vöhringen die beiden Fahrstreifen in Richtung Norden für etwa eine Stunde gesperrt.

Weil eine Autofahrerin einen anderen Wagen beim Spurwechsel übersieht, kommt es zu einem Zusammenstoß. Der Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro.

Ein Unfall auf der A7 bei Vöhringen hat am Freitagabend zu einer vorübergehenden Sperrung beider Fahrstreifen in Richtung Norden geführt. Zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Eine 29 Jahre alte Frau fuhr nach Angaben der Autobahnpolizei Günzburg mit ihrem Auto an der Anschlussstelle Vöhringen auf die Autobahn in Richtung Würzburg. Sie wechselte zunächst ordnungsgemäß vom Beschleunigungs- auf den rechten Fahrstreifen. Von dort aus wollte die Autofahrerin kurz darauf einen vor ihr fahrenden Sattelzug überholen. Bei diesem Spurwechsel nach links übersah sie jedoch einen anderen Wagen, der sich mit hoher Geschwindigkeit näherte.

Ein Auto wurde bei dem Unfall erheblich deformiert

Der 45 Jahre alte Fahrer dieses Autos konnte einen Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen durch eine Gefahrenbremsung zwar verhindern, er verlor jedoch im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die Mittelschutzplanke. Der Wagen des 45-Jährigen wurde dadurch erheblich deformiert, sodass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf rund 23.000 Euro.

Zur Bergung des Unfallfahrzeuges mussten beide Fahrstreifen für ungefähr eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr konnte dabei über den Seitenstreifen umgelenkt werden. Wegen des geringen Verkehrsaufkommens kam es allerdings zu keinen nennenswerten Staus. Zur Verkehrsabsicherung befand sich die Feuerwehr Weißenhorn mit 15 Personen vor Ort. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

