Falsche Polizeibeamte: Kripo Neu-Ulm nimmt zwei Verdächtige fest

Die Polizei hat im Kreis Neu-Ulm zwei Verdächtige im Zusammenhang mit Betrugsfällen festgenommen. Eine Geldabholerin hatten die Drahtzieher wohl mit einem Jobangebot gelockt.

Seit dem vergangenen Freitag hat die Polizei eine hohe Anzahl an Anrufen von „Falschen Polizeibeamten“ bei Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Neu-Ulm festgestellt. In einem Fall gelang den Betrügern eine Geldübergabe, in einem anderen Fall nahm die Kriminalpolizei Neu-Ulm zwei Tatverdächtige fest.

Über das erste Oktober-Wochenende gingen bei der Polizei mittlerweile 69 Meldungen von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Landkreis ein, die einen betrügerischen Anruf erhalten haben. Auffällig ist die Steigerung über das Wochenende: Im Jahresverlauf 2020 seien bislang „nur“ weitere 138 Anrufe mitgeteilt worden, die sich - mit einer kleinen Häufung im Frühjahr - sonst recht gleichmäßig über das Jahr verteilten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der gemeldeten Anrufe bislang insgesamt um etwa zwei Drittel gesunken. 2019 wurden bei der Polizei noch 607 Anrufe angezeigt.

Falsche Polizisten erbeuten hohe vierstellige Summe

Im Bereich der Neu-Ulmer „Insel“ kam es bereits am vergangenen Freitag zu einer für die Betrüger erfolgreich verlaufenen Geldübergabe. Ein Geschädigter deponierte Wertgegenstände in einem Versteck, wo sie wenig später von einem unbekannten Täter oder einer Täterin abgeholt wurden. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass die ursprünglich angenommene Schadenssumme doch etwas niedriger ausfällt. Die Kriminalpolizei geht demnach derzeit von einer hohen vierstelligen und nicht mehr von einer fünfstelligen Summe aus. Im Jahr 2019 entstand durch die Betrugsmasche alleine im Landkreis Neu-Ulm ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Der aktuelle Fall ist zwar bislang der einzige erfolgreiche Fall in 2020, damit liegt allerdings die Schadenssumme bereits über der von letztem Jahr.

In einem weiteren Fall konnte die Polizei rechtzeitig eingreifen. Gegen 10.45 Uhr am Montag hatte ein 74-Jähriger einen Anruf eines falschen Polizeibeamten erhalten, der im Zuge des Gesprächs nach Bargeld im Hause fragte. Während der Angerufene den Kontakt zu den falschen Polizeibeamten hielt, kontaktierte seine Ehefrau sogleich die richtige Polizei mit ihrem Handy. Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernahm daraufhin sofort die eingeleiteten Ermittlungen. Der 74-Jährige folgte zum Schein den Anweisungen des falschen Polizeibeamten am Telefon weiter. Wenig später klingelte schließlich eine Geldabholerin an der Haustüre und wollte einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag in Empfang nehmen.

Bei der Abholerin handelte es sich um eine 42-Jährige, die zivile Einsatzkräfte der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm vor Ort festnahmen. Zudem fiel den Beamten ein 37-jähriger Mann in unmittelbarer Umgebung auf, der sich auffällig verhielt. Bei einer Identitätsfeststellung versuchte der Mann jedoch zu flüchten und leistete schließlich bei seiner vorläufigen Festnahme Widerstand. Hierbei wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt. Auch bei ihm besteht der Verdacht, dass er in die Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten verwickelt ist.

Geldabholerin wurde über das Internet angeheuert

Beide vorläufig Festgenommenen wurde nach Abschluss der Sachbearbeitung wieder entlassen. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 42-Jährige auch eine Abholung am vergangenen Freitag durchführte und das Geld schließlich an einen bislang unbekannten Dritten weitergab. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau zuvor über eine Plattform im Internet eine Anzeige auf der Suche nach einem Mini-Job inseriert. Eine angebliche Firma kontaktierte sie und bot ihr einen Kurier-Job an. Die Frau nahm den Job an und wähnte sich lediglich als Kurierangestellte.

Das sind die vier häufigsten Maschen der Trickbetrüger 1 / 5 Zurück Vorwärts Der Enkeltrick Betrüger geben sich als Enkel oder andere Verwandte aus und gaukeln Senioren am Telefon eine Notlage vor. Sie bitten dann um finanzielle Hilfe – oft machen sich die Senioren im Anschluss auf den Weg zur Bank, um dasGeld abzuheben. Oft kommt dann ein Strohmann direkt zu den Senioren nach Hause, um das Geld abzuholen. Es gibt auch Fälle, bei denen teilweise hohe Summen über Onlinedienste verschickt werden.

Der Trödel-Trick Sie geben sich als seriöse Händler aus, die angeblich alte Möbel, Bilder oder Bücher sammeln: Unter einem Vorwand schleichen sich Betrüger in fremde Wohnungen ein. Die Unbekannten verwickeln ihre Opfer in ein Gespräch, das vor allem eines soll: ablenken. Denn während ein Täter spricht, versucht ein anderer unbemerkt an Wertsachen zu kommen. Im vergangenen Jahr brachte ein Mann eine Rentnerin in Gersthofen dazu, mehrere Verträge zu unterschreiben. Es handelte sich aber nicht um Kaufverträge, sondern um Vollmachten. Mit denen schloss der Mann dann im Namen der Frau Kredite ab und kassierte eine Provision.

Der falsche Polizist Das Telefon klingelt, auf dem Display steht die 110: Der Mann am anderen Ende der Leitung gibt sich als Polizeibeamter aus. Er berichtet von einem Einbruch in der Gegend und erkundigt sich beiläufig, ob Wertsachen in der Wohnung seien. Die müssten in Sicherheit gebracht werden – das erledigt dann ein falscher Beamter, der vor der Haustür steht.

Der falsche Handwerker „Ich muss mal zur Wasserleitung, zur Heizung, zum Stromkasten, die Telefonleitung überprüfen, Rauchmelderkontrolle.“ Mit diesen Worten stehen Männer als Handwerker gekleidet ebenfalls immer wieder vor der Haustür und bitten um Zugang ins Wohnungsinnere.

Das rät die Polizei 1. Haben Sie keine Sicherheitskette, Tür zu lassen, durch Spion schauen. Reden Sie durch die geschlossene Tür. 2. Seien Sie bei Haustürgeschäften grundsätzlich skeptisch und aufmerksam. 3. Geben Sie keine Auskunft am Telefon. 4. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei. 5. Leisten Sie keine Vorkasse.

Die Polizei rät daher, grundsätzlich Job-Angebote immer kritisch zu hinterfragen, vor allem wenn Unklarheiten bezüglich der genauen Tätigkeit und der dafür angebotenen Bezahlung bestehen. Besteht ein Missverhältnis zwischen Aufgabe und Entlohnung, so sollte man die Angebote genau prüfen und gegebenenfalls bei der Polizei melden. Auch sei dringend Abstand zu nehmen, wenn es im Zuge des Arbeitsverhältnisses zu keinem persönlichen Vorstellungsgespräch in einem Betrieb kommt, sondern die Aufträge lediglich per Telefon angewiesen werden. Eine genauere Recherche im Internet über die angebliche Firma und das Tätigkeitsfeld hilft oftmals schnell weiter. Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger immer dort verstärkt mit Anrufen aktiv werden, wo es auch örtliche Abholer gibt. (az)

