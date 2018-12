vor 56 Min.

Familiencafé stellt Service in Memmingen ein

Warum künftig kein Kaffee mehr in dem Treffpunkt serviert werden soll.

Schließt das Memminger Familiencafé in der Hopfenstraße? Dieses Gerücht kursiert derzeit in der Stadt. Ein klares „Nein“ gibt es dazu von Elisabeth Schöffel. Sie koordiniert den Café-Betrieb seit der Eröffnung vor acht Jahren. Einen wahren Kern allerdings hat das Gerücht: Der Service wird eingestellt. Besucher bekommen ihren Kaffee oder ihr Müsli nicht mehr an den Tisch gebracht, sondern ziehen Heißgetränke aus einem Automaten oder bringen selbst Verpflegung mit.

„Es hat sich nicht gerechnet“, sagt Schöffel. Sie hat im Laufe der Zeit viel versucht, um mit dem Café eine schwarze Null zu schreiben – zum Beispiel Öffnungszeiten und Angebot verändert. Dennoch: Unterm Strich überstiegen die Personalkosten der von der Caritas getragenen Einrichtung die Einnahmen deutlich. Denn das lichtdurchflutete Café mit den lilafarben gepolsterten Stühlen war nie auf bloßen Profit ausgerichtet. Im Gegenteil: Es ist Anlaufstelle für Familien in der Stadt. In dem Gebäude neben der Josefskirche finden sich außer dem Café ein Secondhand-Laden für Kinder, ein Sportraum mit Spiegel und Klavier sowie ein Gruppenraum.

Café sei wie ein „Dorfbrunnen“

Das Café sei wie ein „Dorfbrunnen“, sagt Andreas Aigster, Geschäftsführer des Caritasverbands Memmingen-Unterallgäu: „Man kommt zum Ratschen her.“ Für ihn steht dieser Austausch an erster Stelle. „Und das bleibt ja auch.“ Es gehe lediglich in neuer Form weiter. Bisher ist das so geplant: Die Türen des Familiencafés öffnen Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr. In dieser Zeit ist eine Ehrenamtliche als Ansprechpartnerin vor Ort. „Wir haben aber erst eine, die das macht“, sagt Aigster. Er hofft, dass sich weitere melden. Das wünscht sich auch Kathrin Preiß. Seit fünf Jahren betreibt sie den Secondhand-Laden für Kinder. Er ist mit dem Café über einen kurzen Gang verbunden. Für sie gehören beide Einrichtungen zusammen: Mütter reden in dem einen Raum über Babys, Ärzte und Neuigkeiten. Und die Kinder spielen. „Entweder in der Spielküche im Café oder bei mir im Laden, wo sie schon mal die Gummistiefel neu sortieren“, sagt Preiß schmunzelnd. Genau dieses Miteinander sei typisch für das Familiencafé.

Am 7. Januar startet das Familiencafé mit dem neuen Konzept. Für 2019 organisiert Elisabeth Schöffel eine zehnteilige Veranstaltungsreihe in Kooperation mit der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi) der Stadt Memmingen. Der Koordinatorin liegt eines am Herzen: dass Mütter und Väter sich im Familiencafé wohlfühlen. Schöffel ist gespannt, wie sich der Treff entwickelt. „Es darf auch eine Krabbelgruppe gegründet werden.“ (bis)

Um Genuss und Austausch geht es auch bei ihr: Süße Leidenschaft: Memmingerin ist Schokoladen-Sommelière



Themen Folgen