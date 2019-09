vor 18 Min.

Familientag in Vöhringen wird zum Volltreffer

Hunderte Besucher lassen sich bei schönstem Wetter von Sport und Spiel unterhalten. Es gibt rund 80 Angebote in der Vöhringer Innenstadt. Bei einem geht es besonders urig zu.

Von Roland Furthmair

Zu einem Treffpunkt unzähliger Besucher wurde der 7. Vöhringer Spiele- und Familientag im und um das Kulturzentrum Vöhringen. Bei allerbesten Witterungsbedingungen konnte der „Plan B“, was bei widrigen Außentemperaturen und Niederschlägen zu tun wäre, schon tags zuvor beruhigt gestrichen werden. Hunderte Menschen, nicht nur aus Vöhringen, ließen sich unter freiem Himmel unterhalten, motivieren und mitreißen.

Die fleißigen Helfer vom Bauhof waren am Sonntag schon in aller Frühe ab 6 Uhr vor Ort, um zusammen mit der Hauptorganisatorin Simone Thalhofer-Preußner die letzten Vorbereitungen umzusetzen.

Rund 80 Aktionen laden beim Familientag in Vöhringen zum Mitmachen ein

Bürgermeister Karl Janson genoss sichtlich erfreut den Rundgang durch die zahlreichen Aktionen auf dem großen Freigelände zwischen den Schulen, Kirchen, Rathaus und Kulturzentrum: „Die rund 80 Aktionen verschiedenster Art laden zum Mitmachen ein. Wir haben heuer mit dem Motto ‚Analog versus digital‘ bewusst auf Gegensätze gesetzt, die von den vielen Mitwirkenden hervorragend umgesetzt werden.“ Ob kulturell mit inhaltlicher Information und Vorträgen oder einfach nur unterhaltsame Spiele – es sei alles geboten, freute sich das Stadtoberhaupt.

Beispielsweise wurde das Thema Fußball an zahlreichen Stationen auf verschiedenste Arten thematisiert und in vielfältiger Form umgesetzt: So wurde Kopfball auf einer Tischtennisplatte gespielt (genannt „Headis“), neben Fußball-Billard war ein weiterer Anziehungspunkt die „Crazy Soccer Ball Arena“ des SV Illerzell, mit menschlichem Tischkicker und Fußballradar. Besondere Beachtung der Jugendlichen fand das Fifa-Turnier für E-Sportler auf der Bühne im Kulturzentrum, das von einer professionellen Sportagentur durchgeführt wurde und mit attraktiven Preisgeldern dotiert war.

„Natürlich setzt das hier alles eine immense Vorbereitung von fast einem Jahr voraus, aber der kulturelle Wert für unsere Stadt ist eigentlich unbezahlbar“, so die Organisatorin Thalhofer-Preußner.

Bei den "Highland Games" geht es spektakulär zu

Spektakulär und viel beachtet waren die „Highland Games“ für Erwachsene und Kinder zwischen der katholischen Kirche und dem Josef-Cardijn-Haus. Die traditionsreiche Rittergruppe „Armati Equites“ aus der Region versetzte mit ihren Auftritten und Angeboten die Besucher zurück ins Mittelalter – beziehungsweise ins schottische Hochland, woher der Wettkampf stammt. Beim Parcours mussten Baumstämme auf den Schultern getragen werden, Fässer gerollt und Strohsäcke ins Ziel geworfen sowie Zweikämpfe mit Strohsäcken auf einem Balken sitzend absolviert werden.

Die einfallsreichen Angebote der Vereine, Schulen und Kindergärten sowie Firmen und Institutionen ließen den Besuch bein Spiele- und Familientag für Jung und Alt zu einem Erlebnis werden.

