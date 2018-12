20:00 Uhr

Familienvater wird wegen Gewaltausbrüchen verurteilt

Im Prozess um die angebliche Misshandlung seiner Ex-Freundin bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe weiter vehement. Das Verfahren dürfte sich fortsetzen.

Von Jonathan Mayer

Im Prozess um angebliche Gewaltausbrüche gegenüber einer 39-jährigen Frau ist der angeklagte Familienvater zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Dem Mann aus dem südlichen Landkreis war vorgeworfen worden, seine Ex-Freundin über Jahre hinweg körperlich schwer misshandelt zu haben. Er soll sie gewürgt, geschlagen und getreten haben – so sehr, dass sie mehrfach „blaue Augen“ und Blutergüsse am Hals davontrug. Seinen damals dreijährigen Sohn, der am Downsyndrom leidet, soll der Mann gegen eine Wand geschleudert haben. Insgesamt 151 Fälle von gefährlicher Körperverletzung soll er begangen haben. Das legte ihm die Staatsanwaltschaft zur Last. Nach vier Verhandlungstagen gibt es nun ein Urteil (Was bisher passierte: Vater steht vor Gericht: Schlug er sein behindertes Kind? )



Zwei Aussagen von Zeugen gaben für Richter Thomas Mayer am Ende den Grund zu einer Verurteilung. Beide schilderten vor Gericht, sie hätten Würgemale und „blaue Augen“ bemerkt, die die Frau mit Schals und Schminke zu überdecken versucht habe. Das war 2016. Nach und nach habe das Opfer erzählt, dass ihr Freund, mit dem sie damals zusammenlebte und mit dem sie zwei Kinder hat, regelmäßig gewalttätig werde. Einer der Zeugen brachte die heute 39-Jährige damals in ein Frauenhaus. Auch die Aussage einer Polizistin, die im Juni 2017, knapp ein Jahr nach der Trennung die Anzeige entgegennahm, war von Bedeutung: Sie hatte erzählt, in welch besorgniserregendem Zustand sich die Frau damals befunden hatte. „Sie war wie ein Traumaopfer, hat geweint und ist zusammengebrochen. Ich dachte, ich brauche einen Arzt.“

Misshandlungen: Angeklagter streitet Vorwürfe ab

Der Angeklagte stritt die Vorwürfe bis zuletzt ab. Er behauptete, seine Ex-Freundin, die im Prozess als Nebenklägerin auftrat, habe die Anschuldigungen erfunden. Die Verletzungen an den Augen seien durch ihre Tollpatschigkeit entstanden, die Hämatome am Hals habe sie sich selbst zugefügt. „Ich habe gesehen, wie sie das macht. Sie setzt sich auf den Boden und drückt sich den Hals zu.“

Richter Mayer hatte Zweifel: „Das nehme ich Ihnen nicht ab. So etwas habe ich in meiner Praxis als Richter noch nie erlebt.“ Der Mann auf der Anklagebank blieb dabei: Er sagte, dass seine Ex-Freundin im Prozess schon einmal falsch ausgesagt hatte. Es ging um die Behauptung, studiert zu haben. Das stimmt jedoch nicht, hieß es vonseiten des Gerichts. In der Anklage sah der Mann den Versuch, ihm das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder wegzunehmen. Die beiden hatten darum schon einmal vor Gericht gestritten. Damals bekam der 36-Jährige recht. „Hier geht’s nur darum. Ich sehe meine Kinder sowieso viel zu wenig. Das ist zum Erbrechen“, sagte er vor der Urteilsverkündung unter Tränen. Er berichtete von „Psychoterror“, von „ständigen Beschuldigungen“ seit der Trennung. In Bezug auf seine Ex-Freundin sagte er: „Wenn ich sie hier so erlebe, denke ich mir, ’hätte ich sie umgebracht, dann wäre Ruhe.’ Aber ich würde so was nie tun.“

Staatsanwältin beantragt eine Haftstrafe

Die Staatsanwältin plädierte für eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten, der Rechtsanwalt beantragte einen Freispruch. Das Urteil: Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, ausgesetzt zur Bewährung, und eine Geldstrafe von 1000 Euro. Der Angeklagte wurde jedoch nicht für die 151 Fälle verurteilt, lediglich zwei Vorkommnisse spielten juristisch letztlich eine Rolle, hieß es.

Mayer riet dem Mann danach: „Halten Sie sich bei Auseinandersetzungen mit ihrer Ex-Freundin zurück und nehmen Sie Hilfe in Anspruch, wenn Sie nicht zurechtkommen.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte kündigte noch im Gerichtssaal an, Berufung einzulegen.

Einer lügt: Sie erhebt schwere Anschuldigungen, er bekundet seine Unschuld- in dem Prozess war vieles unklar.



