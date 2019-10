vor 43 Min.

Farben schleudern und Wasser spritzen beim Familientag

Beim Familientag in Vöhringen waren zahlreiche Helfer im Einsatz. Mit Aktionen und Vorträgen boten sie den 500 Besuchern ein spannendes Programm

Von Ursula Katharina Balken

Sommerliche Temperaturen und zahlreiche Aktionsstände boten die richtige Voraussetzung, um den Familientag der Pfarreiengemeinschaft Vöhringen zu einem Erfolg werden zu lassen. Rund 500 Besucher waren am Wochenende gekommen, um Gemeinschaft rund ums Pfarrheim und Josef-Cardijn-Haus zu erleben. Magdalena Stetter, die mit ihrem Team den Aktionstag in Vöhringen organisierte, zeigte sich zufrieden: „Wir sind glücklich, dass unsere Angebote so gut angenommen wurden“

Das Spektrum an Aktionen war breit. Auf der Wiese war eine Hüpfburg aufgebaut. Junge Künstler konnten sich an der Spinning Art, auch Farbschleuder genannt, versuchen. Sie ließen bunte Farben auf eine rotierende Scheibe tropfen und schufen runde Kunstwerke. Auch Deko basteln, Stockbrot backen oder eine Märchenstunde kamen bei den Besuchern gut an. Für Kinder gabe es zahlreiche Spiele. Das Gewusel zwischen Pfarrheim und Josef-Cardijn-Haus zeigte, wie lebendig die Pfarreiengemeinschaft ist.

Junge Besucher konnten sich in der Spinning Art, auch Farbschleuder genannt, versuchen. Dafür ließen sie bunte Farben auf eine rotierende Scheibe tropfen und runde Kunstwerke kreieren.

Auf große Resonanz stießen auch die Vorträge. Schwester Teresa Zukic war dafür eigens von Würzburg angereist. In ihrem Vortrag machte sie klar, was es heißt, Christ zu sein und nannte es ein Abenteuer. Die Religionspädagogin stieß auf begeisterte Zuhörer, ihr Humor wirkte ansteckend. Gefragt war auch der Vortrag zum Thema Pubertät.

Hilfreich für die Programmgestaltung waren die Mitglieder der Feuerwehr Vöhringen. Die beiden Freiwilligen Julian Klaus und David Kasten zeigten jungen Besuchern den Umgang mit der Wasserspritze. Vertreten waren auch Mitglieder des Vöhringer Ortsverbandes des Roten Kreuzes. Sie zeigten den Besuchern des Familientages Übungen, die auch im Alltag wichtig sein können. „Uns geht es nicht nur darum, auf Autobahnen bei Unfällen präsent zu sein“, sagte Karl-Heinz Maier vom BRK. Man müsse auch im Haushalt wissen, wie erste Hilfe geleistet wird. Damit könne man nicht früh genug beginnen, war Maier überzeugt.

Einer der vielen freiwilligen Helfer war Bruno Scherb, Vorsitzender der Kolpingsfamilie. „Der Tag ist immer wieder eine tolle Sache“, sagt Scherb, der am Getränkeausschank im Einsatz war. „Man kann nur bewundern, was hier geboten wird.“

Die stabile Seitenlage erklärte Karl-Heinz Maier vom BRK Vöhringen.

Begeistert über die große Resonanz des Familientages der Pfarreiengemeinschaft zeigte sich auch Pfarrer Martin Straub. Die Atmosphäre habe ihm besonders gefallen. Er begrüßt das Konzept, dass Kinder und Eltern gemeinsam etwas unternehmen. Lob sprach er auch den Jugendgruppen aus, die sich am Familientag engagiert hatten. „Hinter jedem Angebot steht viel Vorbereitung. Dafür kann ich nur danke sagen“, sagte Straub.

So würdigte er auch den Einsatz des Organisationsteams, das Enormes geleistet habe. „Ohne den langen Atem und die Bereitschaft, den Familientag über das ganze Jahr hinweg vorzubereiten, hätten wir diese schöne Erfahrung nicht.“ Ein schöner Abschluss sei das Nachglühen in der Kirche gewesen. Die Musik und der Gottesdienst hätten die Menschen berührt.

Weitere Nachrichten aus der Region lesen Sie hier:

Themen folgen