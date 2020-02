vor 54 Min.

Fasching: Profis verraten ihre Tipps gegen einen Kater

Der ein oder andere Feierlustige schaut an Fasching zu tief in die Flasche.

Bei Faschingsfeiern fließt Alkohol oft in rauen Mengen. Erfahrene Narren geben Tipps gegen einen dröhnenden Kopf.

Von Anna Katharina Schmid

Laute Musik, ein Schauer aus farbenfrohen Bonbons, gemeinsames Anstoßen mit den Freunden: Der Fasching bringt die Feiernden jedes Jahr aufs Neue zusammen. Während manche von ihnen mit Blasen an den Füßen, wenig wärmenden Kostümen oder ungünstiger Positionierung beim Süßigkeitenregen zu kämpfen haben, gibt es ein Problem, das weitaus mehr Faschingsfans betrifft. Es ist der Morgen danach – mit einem Kater.

Der Kopf summt, die Sinne sind vernebelt und die Vorstellung, das Bett verlassen zu müssen, graut dem verschlafenen Partygänger. Wäre das regelmäßig der Fall, könnten Mitglieder der Faschingsvereine die Hochphase kaum durchhalten. Die Narrenzünfte in der Region haben deshalb einige Methoden entwickelt, um fit zu bleiben.

Den Illertaler Wasserbätschern mit ihren blauen Kostümen steht ein ganzes Wochenende mit Umzügen bevor. Zunftmeisterin Sabine Baum kümmert sich um die 42 Mitglieder. Für die Feiernden gibt es klare Regeln. „Während eines Umzugs wird Betrinken nicht toleriert.“ Der Verein habe ein Gesamtbild zu vertreten. Ein Bier zwischendurch sei in Ordnung, ein Rausch nicht. Allen Feiernden rät sie: „Am besten schon am Morgen viel Wasser trinken und seine Grenzen kennen.“

Welches Essen dem Kater entgegensteuert

Was das Unwohlsein verursacht, erklärt Ernährungsberaterin Sabine Gabriel-Brauchle von der Illertalklinik: „Alkohol führt zur einer Ausschwemmung von Wasser und Mineralsalzen im Körper.“ Diesen Defiziten ließe sich aber gegensteuern, während des Alkoholkonsums und auch davor. Die Ernährungsberaterin hat dafür ungewöhnliche Essensvorschläge: „Pizza, Pommes mit einer Wurst oder Frikadellen, wichtig sind Salz und Fett.“ Durch das Fett werde der Alkohol im Körper langsamer verarbeitet.

Sie betont auch, wie wichtig Wassertrinken ist, am besten sei die gleiche Menge wie der getrunkene Alkohol, vorzugsweise Mineralwasser mit Natriumgehalt. „Dass man dann öfters auf die Toilette rennt, muss man in Kauf nehmen“, sagt sie und schmunzelt. Für das Frühstück am Morgen danach empfiehlt Gabriel-Brauchle ein Müsli mit Obst, eine klare Brühe oder einen Fencheltee, je nach Befinden. Für Hartgesottene kämen auch die Klassiker wie Rollmops oder saure Gurken infrage.

Eine ganz andere Strategie für einen verkaterten Morgen hat ein Mitglied der Lumpenkapelle Boos: „Am besten da weitermachen, wo man am Abend davor aufgehört hat.“ Es sei in der Situation zwar manchmal schwer herunterzubekommen, aber ein Bier wirke Wunder gegen den Kater. Generell mache Übung den Meister und man werde routinierter, je länger der Fasching dauert.

Der Geheimtipp für ausdauernde Faschingsfans

Wie sich diese Vorschläge für Feiernde konkret anwenden lassen, zeigt das Beispiel der Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF). Ihr Vorsitzender, Michael Riedel, hat ein Motto für jede Veranstaltung: „Wir haben keine Zeit für einen Kater.“

Natürlich könne man vor dem Schlafengehen präventiv zwei Tabletten Aspirin nehmen, um keinen Kater zu bekommen. Aber Riedel hat Tricks parat, die ohne Medikamente gut funktionieren. Bevor er mit seinen IWF-Mitgliedern auf Umzüge geht, gibt es für alle ein katervorbeugendes Essen: Kässpätzle. Ein fettreiches, salziges Gericht, wie empfohlen. So kommt er gut durch den Fasching. Er selbst habe während der Feiern noch nie unter Kopfweh gelitten. Die Umzüge haben zudem einen Vorteil: „Die frische Luft tut gut, da nüchtert man schnell wieder aus.“

Sollte es trotzdem einmal ein Gläschen zu viel gewesen sein, hat Riedel einen Geheimtipp, damit sich der Kater am Morgen garantiert nicht blicken lässt: „Einfach nicht ins Bett gehen und bis zum nächsten Abend durchfeiern.“

