vor 27 Min.

Fasching: Ranzenburger T-Shirts sind der Renner

Plus Die Aktion der Ranzenburger Narrenzunft in Dietenheim hat sich bis in Rheinland herum gesprochen. Die Shirts sind ausverkauft - aber Nachschub ist unterwegs.

Von Wilhelm Schmid

Jürgen Peter, Präsident der Ranzenburger Narrenzunft und damit für die Fasnets-T-Shirt-Verkaufsaktion in Illertissens Nachbarstadt Dietenheim verantwortlich, ist begeistert: „Die Aktion ist ein Mega-Erfolg und geht ab wie eine Rakete – schon am Dienstag hatten wir alle 150 T-Shirts restlos ausverkauft.“

Vor allem aus Illertissen kommen die Kunden, um das Shirt zu kaufen

Die Ranzenburger Narrenzunft T-Shirts – aus Fairtrade-Handel und in Öko-Standard – mit dem Slogan „Im Herzen auf dr Fasnet“ und dem Bild des "Ranzenburger Hofnarren" anfertigen lassen, um anstelle der ausfallenden Veranstaltungen etwas Gutes zu tun. Der volle Verkaufserlös geht an das Illertisser Benild-Hospiz.

Besonders von der bayerischen Seite der Iller, so erzählt der Ranzenburger Präsident weiter, seien – wohl auch dank der Berichterstattung unserer Redaktion – reihenweise Kunden nach Dietenheim gekommen, um das Charity-Shirt zu erwerben. Damit, so Peter weiter, sind nicht nur zahlreiche Fasnetsfreunde „im Herzen auf dr Fasnet“, wie es auf dem T-Shirt-Rücken heißt. „Unsere Käufer anerkennen damit auch, dass die Württemberger Narren das Hospiz in Bayern unterstützen“, freut sich der Präsident.

Aktion der Ranzenburger Narren: Nachschub ist unterwegs

Wegen der großen Nachfrage hat die Narrenzunft sofort Nachschub bestellt, und schon voraussichtlich ab diesem Wochenende werden wieder T-Shirts bei Edeka-Lüdicke in der Räuchlestraße 1, am nördlichen Ortsausgang Dietenheims in Richtung Ulm, zum Stückpreis von 15 Euro bereit liegen. Wer Kindergrößen oder größere Ausfertigungen ab 3XL aufwärts braucht oder auch sonst ein T-Shirt bestellen will, kann sich an die Telefonnummer 0176/64603728 wenden.

Bis aus den rheinischen Karnevalshochburgen, so berichtet der Präsident, seien Bestellungen von ehemaligen Ranzenburgern gekommen, die vermutlich unsere Berichterstattung online verfolgt hatten, und die Nachfrage hält an.

Lesen Sie auch:

Themen folgen